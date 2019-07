Icade : développeur de l'îlot Karré, conforte l'attractivité de Carré de Soie (69) avec 2 nouveaux bâtiments de bureaux.

Livré à ses premiers uMlisateurs depuis mars 2019, Karré marque l'entrée de l'îlot et consMtue une adresse de premier plan du Carré de Soie. Cet immeuble contemporain, imaginé par Jean de GasMnes, propose une silhoueUe fragmentée offrant une variété d'orientaMons, une « faille » sur sa hauteur agrémentée de terrasses équipées de jardinières, composant un jardin verMcal en façade. Le niveau supérieur offre une terrasse accessible et végétalisée excepMonnelle, ménagent des vues lointaines sur la Métropole lyonnaise. Le hall accueille une récepMon mutualisée et dessert l'accès à un jardin privaMf de 1000 m2 ainsi qu'à la voie douce traversant l'îlot. Karré développe 10 130 m2 SU de bureaux de standing sur 8 niveaux et 2 niveaux de sous-sol avec 117 places de staMonnement. Le bâMment est cerMfié NF BâMments terMaires - RT 2012 -30%.

L'îlot Karré s'inscrit dans le grand projet urbain Carré de Soie, porteur de la transformaMon d'un vaste territoire de l'Est lyonnais. idéalement situé à deux pas du pôle mulMmodal de transport en commun (métro A, bus, T3, Rhônexpress), il accueillera au terme de l'opéraMon, sur les 13 320 m2 du site, 26 000 m2 de bâM dont 17 000 m2 d'immobilier terMaire, 144 logements reparMs sur 2 bâMments, des espaces de nature créés, un square public de 1500 m2 .

KARRE VELVET, le programme de logements, se termine. Les appartements seront livrés fin 2019.

L'ïlot KARRE est une réalisaMon majeure de ce nouveau pôle urbain et parMcipe, pour les entreprises et les habitants à l'aUracMvité de Carré de Soie.

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovaMon au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des uMlisateurs qui font la ville - collecMvités et habitants, entreprises et salariés, insMtuMons et associaMons… Icade allie l'invesMssement en immobilier terMaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promoMon (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le méMer de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son acMonnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

A propos de CARRÉ DE SOIE

Symbole du déploiement de l'aggloméraMon vers le centre est de Lyon, le projet urbain du Carré de Soie signe la transformaMon ambiMeuse d'un vaste territoire de 500 ha dont 200 ha mutables, sur les communes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. La présence d'importantes réserves foncières dans un secteur aujourd'hui parMculièrement bien connecté, offre des opportunités d'implantaMons rares pour des projets immobiliers ambiMeux et visibles. Après l'ouverture du pole de commerces et de loisirs, la créaMon du pole terMaire qui a permis à différentes entreprises de s'implanter et la créaMon de logements, l'actualité est marquée par la réalisaMon d'espaces publics par la Métropole : l'esplanade TASE, futur espace vert majeur du quarMer est actuellement en chanMer et l'esplanade Miriam Makeba et le parc Jorge Semprun ont récemment été livrés. Le projet urbain du Carré de Soie est porté par la Métropole de Lyon et les Villes de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne. Son pilotage est confié à la Mission Carré de Soie, installée dans la maison du projet, s'appuyant sur une équipe pluridisciplinaire pilotée par l'agence DumeMer Design.

Pour plus d'informaMons, rendez-vous sur le site internet du projet urbain Carré de Soie: hUps://carredesoie.grandlyon.com

