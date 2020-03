Icade : et le groupe hospitalier du Havre signent une promesse synallagmatique pour l'achat du terrain du site Flaubert, opération majeure de « Réinv...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 mars 2020

ICADE ET LE GROUPE HOSPITALIER DU HAVRE SIGNENT UNE PROMESSE SYNALLAGMATIQUE POUR L'ACHAT DU TERRAIN DU SITE FLAUBERT, OPERATION MAJEURE DE « RÉINVENTER LE HAVRE »

Après trois mois de mise au point, Icade vient de signer une promesse synallagmatique pour l'achat du terrain du site Flaubert au Groupe Hospitalier du Havre, pour y développer son projet lauréat de l'appel à projets "Réinventer Le Havre".

C'est la première étape d'une opération d'envergure pour la ville du Havre et le G.H.H. après l'annonce désignant, en décembre 2019, Icade lauréate pour deux sites dans le cadre de l'appel à projets : le site Flaubert et le site de l'ancien centre régional de la Jeunesse et des Sports. Pour mémoire, ces deux projets représentent un chiffre d'affaires de 75 M€ HT.

Le projet du site Flaubert, conçu par Corinne Vezzoni, Frédéric Denise et l'agence HYL, s'inscrira sous le signe de l'inclusion. En effet, sa programmation proposera des logements modulables répondant à la flexibilité des usages, une résidence séniors, une crèche destinée aux enfants en situation de handicap, ainsi qu'une coulée verte, lien entre la ville haute et la ville basse du Havre. La surface totale à développer est de 23.000 m².

Cette signature illustre la capacité des équipes d'Icade à concevoir des opérations mixtes de grande ampleur et à les concrétiser, y compris dans le contexte de crise actuelle.

En cette période si particulière, nous nous réjouissons d'avoir pu procéder à la signature de la promesse synallagmatique en vue de l'achat du terrain auprès du Groupe Hospitalier du Havre, et ce en recourant à la dématérialisation des signatures notariées. Cette signature témoigne de notre optimisme dans l'avenir : il y aura un « jour d'après, et Icade s'y prépare déjà ! », déclare Olivier

Wigniolle, Directeur général d'Icade.

PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine part du groupe au 31/12/19 de 11,5 Md€) à la promotion (CA économique 2019 de près de 1 Md€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr