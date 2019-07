Icade inaugure le "Castel Office" : près de 6 000 m² de bureaux 100% loués au coeur du quartier Marseille Euroméditerranée.

Icade à Marseille : une présence stratégique

Icade est présente par l'ensemble de ses métiers sur toute la Métropole Aix-Marseille-Provence :

Foncière Tertiaire: Près de 30 000 m2 de bureaux, 1 700 m² de commerces, 587 chambres (hôtels B&B) et 20 logements.

Foncière Santé: 386 lits, une clinique et 2 Ehpad.

Promotion: L'ambition de réaliser 400 logements de manière pérenne et 15 millions d'euros en tertiaire / santé par an

A PROPOS D'ICADE

L'IMMOBILIER DE TOUS VOS FUTURS

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr