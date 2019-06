Icade : label OsmoZ de Certivea pour le siège social

20/06/2019 | 16:05

Certivea annonce avoir remis le premier label OsmoZ à l'immeuble de bureaux Open, siège social d'Icade localisé à Issy les Moulineaux, Icade ayant initié la démarche OsmoZ en tant qu'entreprise pilote dès novembre 2017.



'Ce label valorise et atteste de la démarche globale et transversale portée par les équipes Icade pour améliorer le cadre de travail des collaborateurs et plus globalement leur qualité de vie au travail', explique-t-il.



La démarche OsmoZ s'articule autour de six grands enjeux sociétaux : santé environnementale, hygiène de vie, équilibre vie professionnelle et vie privée, communication et lien social, fonctionnalités, démarche collaborative.



