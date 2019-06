Icade : lance Urban Odyssey, start-up studio dédié à la ville de demain

Pour Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade : « Depuis 2016, nous nous sommes dotés d'un fond d'innovation intrapreneuriale, qui nous a permis de créer, pour nos clients, de nouvelles solutions comme Imagin'Home, et Ambu'stage. En 2018, Icade a co-créé avec Egis sa première start-up, Cycle Up, plateforme de réemploi de matériaux de construction. En 2019, nous changeons d'échelle en nous dotant d'un start-up studio pour accueillir des entrepreneurs en résidence, en

A l'issue de cette phase d'amorçage, qui permettra de valider la viabilité du projet (product/market fit, business plan, financement…), Icade et l'entrepreneur prendront la décision de co-créer (ou non) l'entreprise.

C'est au sein de l'Incubateur HEC, au track record sans égal en France, que seront incubés et accélérés les projets d'Urban Odyssey. Un programme spécifique de 6 mois permettra aux entrepreneurs de bénéficier du savoir-faire de l'Incubateur HEC en matière de développement de start-up et d'accéder aux ressources de son écosystème (4 000 étudiants, 60 000 alumni, 200 entreprises partenaires). L'Incubateur HEC est installé au sein de Station F où seront également hébergés les projets d'Urban Odyssey.

nouant un partenariat avec l'Incubateur HEC, afin de favoriser le déploiement à grande échelle d'innovations dans le secteur de la ville et de l'immobilier. »

Pour Antoine Leprêtre, Directeur de l'Incubateur HEC : « Après avoir triplé de taille sur les 3 dernières années, l'Incubateur HEC démarre une nouvelle ère dans son développement, en rapprochant les innovateurs issus ou accompagnés par les grandes entreprises et nos startups. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Icade, avec qui nous partageons de nombreuses visions communes, telles que repenser les lieux de travail comme de véritables lieux d'innovation, de partage et d'épanouissement professionnel. Les entrepreneurs du start-up studio d'Icade bénéficieront de notre accompagnement et du réseau HEC Paris et de tout le savoir-faire d'Icade sur les métiers de la ville. Il n'y pas de meilleur endroit pour construire les projets de demain ! ».

Pour Nicolas Bellégo, directeur d'Urban Odyssey, le start-up studio by Icade : « Nous sommes convaincus que c'est en mettant en place des équipes d'entrepreneurs, dès la phase amont des projets, que nous pourrons véritablement imaginer et industrialiser, ensemble, des solutions innovantes en réponse aux défis urbains, d'aujourd'hui et de demain. »

À PROPOS D'ICADE

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

À PROPOS DE l'INCUBATEUR HEC

L'Incubateur HEC est un programme d'accompagnement sur-mesure, à la carte et fondé sur une participation active.

Il mobilise toutes les ressources de l'écosystème HEC autour d'entrepreneurs ambitieux, afin d'accélérer le développement de leurs projets. Il accueille des entrepreneurs parmi les étudiants, les titulaires d'un diplôme ou d'un certificat HEC Paris, avec un projet ambitieux à fort impact (économique, environnemental, social ou technologique). Les projets incubés bénéficient du coaching, de l'accompagnement de mentors et d'experts ainsi que du soutien des start-ups précédemment incubées, de déjeuners collaboratifs, d'échanges avec la communauté HEC Alumni, et, surtout, d'un environnement porteur et solidaire.

Depuis sa création en 2007, l'Incubateur HEC a déjà accompagné plus de 250 entreprises (Concord, Product-Live, Leetchi, Point Vision…). Depuis juillet 2017, les start-ups incubées sont hébergées dans un espace de 700m², bénéficiant de 188 postes de travail, à Station F. Nous accompagnons actuellement 60 entreprises.

