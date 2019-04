Icade : lauréate de quatre Pyramides d'argent à Paris et Toulouse

Icade a également obtenu deux Pyramides d'Argent pour deux projets situés à Toulouse :

∙Grand Prix Régional pour la résidence Wood'Art La Canopée à Toulouse (31)

Située dans l'éco-quartier de la Cartoucherie de Toulouse, le projet Wood'Art La Canopée compte 137 logements NF Habitat HQE, un hôtel EKLO de 100 chambres et 2.800 m² de commerces, soit une surface totale de plus de 13.000 m².

Woodart La Canopée est un projet très innovant (construit à 76% bois) qui bénéficie des meilleurs labels et niveaux de performances : Niveau Thermique Label E+C- de niveau E3C2, Label Bâtiment Durable Occitanie Niveau Argent, Label Biosource Niveau 1, Label BBCA. Sa livraison est prévue au quatrième trimestre 2020.

∙Pyramide d'Argent de l'Immobilier d'Entreprise pour le siège de Latécoère

Livré à l'été 2020, le siège de Latécoère, acteur majeur des domaines des aérostructures et des systèmes d'interconnexions aéronautiques, cet ensemble, de 12 737 m² de bureaux, comprend deux bâtiments disposés autour d'un parc urbain : les bureaux et la Maison commune (services) avec un restaurant d'entreprise, un salon VIP, une salle de fitness, organisés sur le

principe d'un campus.

