COMMUNIQUÉ DE PRESSE Issy-les-Moulineaux, le 7 Janvier 2019

ICADE LAURÉATE DU LOT M9A DE LA ZAC PARIS RIVE GAUCHE AVEC LE

PROJET « BEST OF BOTH »

Le 7 décembre 2018, la Ville de Paris, la Mairie du 13ème, la SEMAPA et l'Université de Chicago ont choisi le projet d'Icade conçu par le duo d'Architecte franco-américain Studio Gang (Chicago/NY/Paris) et Parc Architectes (Paris) pour la réalisation d'un projet mixte de près de 9500 m².

"Best of Both": un projet mixte et ambitieux

Surplombant le faisceau ferré de la gare d'Austerlitz, et incluant une sortie directe du RER C, ce projet réunira sur un même site le nouveau centre parisien de l'Université de Chicago et une résidence d'environ 86 logements en accession, dont une part développée en co-conception.

Un socle actif

En rez-de chaussée, l'ensemble accueillera environ 950 m² de commerces de proximité et d'activités, et proposera un concept commercial développé autour du mariage des cultures entre Chicago et Paris.

« Tissés ensemble »

Signataire de la charte « 1 immeuble, 1 œuvre », Icade a invité l'artiste américaine Janet Echelman à réaliser une œuvre monumentale, visible depuis l'espace public, qui s'inscrira comme un nouveau jalon sur le parcours « Street art 13 », porté par la Mairie du 13ème.

Préalablement à l'installation de l'œuvre monumentale, la curatrice Amélie Couillaud réalisera une préfiguration artistique sous la forme d'une performance chorégraphique afin d'activer le site en cours de travaux.

Un projet « bâtiment ressource »

Best of Both s'inscrit dans la démarche environnementale ambitieuse de la SEMAPA, de la Ville de Paris et d'Icade. La construction exploitera au maximum le potentiel de la filière bois et des matériaux naturellement bas carbone et de provenance locale comme la pierre provenant des carrières franciliennes ; la structure de l'immeuble sera réalisée à 80% en bois. Un lien paysager (terrasses et balcons végétalisés, jardins suspendus, rooftop) a été imaginé par les paysagistes OLM pour créer des espaces de biodiversité et ce à tous les niveaux de l'immeuble.

Les labels et certifications visés pour le projet sont : le label Énergie + Carbone -(E+C-) niveau E3C2, le label Bâtiment Bas Carbone (BBCA) niveau Standard, le Label BiodiverCity et la certification NF Habitat HQE pour les logements.

Le bâtiment universitaire vise les certifications NF HQE Bâtiments tertiaires Passeport « Excellent », le Label Biosourcé niveau 3, la certification américaine LEED niveau « Silver », le label WELL niveau « Silver ».

Les principaux acteurs du projet :

- Aménageur : SEMAPA

- Acquéreur du programme universitaire: UNIVERSITE DE CHICAGO

- Promoteur: ICADE PROMOTION

- Architectes : STUDIO GANG & PARC Architectes

- Paysagistes: OLM

- Artiste: Studio Echelman (Janet ECHELMAN)

Calendrier prévisionnel :

Lancement des travaux T1 2020 et livraison T4 2021 pour l'université (gros œuvre) et T2 2022 pour la résidence de logements.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

CONTACTS