Icade : ne livre pas de nouvelles prévisions 2020 après un T1 soutenu par les loyers

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Icade a confirmé vendredi la suspension de ses prévisions financières pour l'exercice 2020, en raison de la crise du coronavirus, après une baisse de 10% de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Entre janvier et mars derniers, le chiffre d'affaires d'Icade a reculé de 10% à données publiées par rapport aux trois premiers mois de 2019 et de 13,6% à périmètre constant, à 271,9 millions d'euros.

Au sein du pôle foncier, les revenus locatifs du secteur tertiaire ont progressé de 2,6% en données publiées, à 94,4 millions d'euros, et augmenté de 2,9% à périmètre constant, portés par l'indexation à hauteur de 2% et par des effets positifs de volume et de réversion à hauteur de 0,9%.

Icade dispose d'une base locative diversifiée et solide, avec 50% de locataires et 70% de revenus locatifs constitués par de grandes entreprises et des administrations publiques, a rappelé la société. Cependant, près de 30% des locataires ont sollicité Icade pour des reports du loyer du second trimestre en raison de la crise.

Les revenus locatifs du secteur santé ont progressé de 15,3% à 74,6 millions d'euros, soutenu par les acquisitions réalisées en 2019. La hausse s'est établie à 1,7% à périmètre constant. Sur ce segment, les revenus locatifs sont réalisés à 90% "avec des opérateurs de santé de premier plan", a rappelé le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires de la promotion immobilière a chuté de 31,5%, à 101,1 millions d'euros. "Après un début d'année marqué par une dynamique commerciale positive, Icade Promotion a constaté depuis mi-mars, un arrêt de la quasi-totalité de ses chantiers et une baisse très significative de la commercialisationet des vente", a commenté le groupe.

"L'année 2020 avait démarré de manière satisfaisante pour l'activité de nos deux foncières, avec des revenus locatifs en croissance de près de 8%. L'activité de promotion a subi dès le mois de mars les premiers effets sensibles de la crise Covid-19", a résumé Olivier Wigniolle, le directeur général, cité dans un communiqué.

"Les impacts financiers sont en cours de chiffrage", a indiqué Icade à propos de ses perspectives, tout en confirmant le maintien de la suspension de ses prévisions et de ses priorités pour 2020, comme annoncé en février.

Icade disposait à fin mars d'une trésorerie de près de 750 millions d'euros. Le groupe a par ailleurs renforcé ses lignes de crédit non tirés à plus de 2 milliards d'euros, contre 1,7 milliard d'euros à fin décembre 2019.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

COMMUNIQUES FINANCIERS D'ICADE :

http://www.icade.fr/finance/communiques-financiers

