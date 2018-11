Icade : objectif de cash-flow net courant confirmé pour 2018

26/11/2018 | 12:10

A l'occasion de sa journée investisseurs, Icade confirme viser en 2018 une croissance annuelle du cash-flow net courant groupe supérieure à 7% par rapport à celui de 2017 retraité (6% par rapport au cash-flow net courant groupe 2017 publié).



Le groupe immobilier affiche pour sa foncière tertiaire un pipeline de 2,2 milliards d'euros (plus de 400.000 m2) au 30 septembre dernier et pour sa foncière santé un plan de développement sur cinq ans en Europe de 1,5 milliard d'euros.



Concernant Icade Promotion, le groupe fait part d'opérations représentant un chiffre d'affaires potentiel de 5,5 milliards d'euros environ à réaliser sur les cinq prochaines années, et d'un pipeline de projets pour ses foncières tertiaire et santé de 261.000 m2.



