Paris, le 11 juin 2020

ICADE PRÉ-COMMERCIALISE PLUS DE 6 600 M2 AU SEIN DE L'IMMEUBLE PARK VIEW À

VILLEURBANNE (69) AVEC TROIS ENTREPRISES D'ENVERGURE

Icade, pour le compte de la SCI Futureway (Icade, Crédit Agricole Assurances & DCB), a signé trois baux avec les sociétés Elivie, IT- CE (GIE informatique - Groupe BPCE) et Babilou, pré-commercialisant ainsi plus de 6 600 m2 au sein de l'immeuble de bureaux Park View à Villeurbanne, dans la métropole de Lyon.

Park View, dont la livraison est prévue en octobre 2020, est un ensemble de bureaux indépendants d'une surface globale de 22 960 m² développé par le promoteur lyonnais DCB International. Situé à l'entrée du parc de la Tête d'Or, il bénéficie d'une situation géographique privilégiée, avec un accès rapide à la Gare Part-Dieu et la proximité du périphérique.

Les signatures de ces trois baux portent sur :

2 500 m² avec Elivie , troisième acteur de la Prestation de Santé à Domicile (PSAD) en France. Prise à bail pour une durée de 9 ans ferme.

, troisième acteur de la Prestation de Santé à Domicile (PSAD) en France. Prise à bail pour une durée de 9 ans ferme. 3 500 m 2 avec IT-CE Informatique et Technologies - Caisse d'Epargne (Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France). Prise à bail pour une durée de 9 ans ferme.

Informatique et Technologies - Caisse d'Epargne (Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France). Prise à bail pour une durée de 9 ans ferme. 622 m 2 avec Babilou , premier groupe de crèches en France. Prise à bail pour une durée de 6 ans ferme.

Ces trois premières signatures reflètent la bonne dynamique et l'attractivité grandissante du quartier.

