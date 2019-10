Icade : première émission obligataire d'Icade Santé

28/10/2019 | 07:42

Icade Santé, filiale à 56,8% d'Icade, annonce le placement de sa première émission obligataire d'une taille benchmark de 500 millions d'euros, à échéance 2029, et à un coupon fixe de 0,875%. Elle a été sursouscrite plus de six fois par des investisseurs de premier rang.



'L'émission va permettre à Icade Santé de financer son plan de croissance ambitieux, portant sur un objectif d'investissement d'un milliard d'euros en France d'ici 2022, à des conditions financières très attractives', commente Olivier Wigniolle, directeur général d'Icade.



Le règlement livraison et l'admission des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 4 novembre. L'opération a été réalisée par un syndicat bancaire assisté par le cabinet d'avocats White & Case.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.