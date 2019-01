Icade : projet 'Best of Both' sélectionné à Paris

08/01/2019 | 15:27

Icade annonce que la Ville de Paris, la Mairie du 13ème arrondissement, la SEMAPA et l'Université de Chicago ont choisi son projet pour la réalisation de 'Best of Both', un projet mixte de près de 9.500 m² sur le lot M9A de la ZAC Paris Rive Gauche.



Surplombant le faisceau ferré de la gare d'Austerlitz, et incluant une sortie directe du RER C, ce projet réunira sur un même site le nouveau centre parisien de l'Université de Chicago et une résidence d'environ 86 logements en accession.



Selon le calendrier prévisionnel, le lancement des travaux est prévu au premier trimestre 2020 et la livraison au quatrième trimestre 2021 pour l'université (gros oeuvre) et au deuxième trimestre 2022 pour la résidence de logements.



