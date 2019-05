Icade : récompensée pour son engagement en faveur du climat aux côtés de la Ville de Paris

Icade s'engage par ailleurs sur les enjeux RSE suivants :

Environnement : la préservation des ressources et l'économie circulaire ainsi que la biodiversité, Sociétal : la cohésion des territoires et l'inclusion, Social : l'engagement, l'agilité et la collaboration des salariés.

Pour Icade, renouveler son engagement auprès de la Ville de Paris à travers la signature de la charte « Paris Action Climat » et avoir la reconnaissance « platine » témoigne de notre implication concrète en faveur du climat. La transition énergétique,

le développement durable font partie de l'ADN d'Icade », a déclaré Olivier Wigniolle.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/18 : de 11,3 Md€) à la promotion (CA économique 2018 de 1 251 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts. Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr