Icade : réduction du dividende 2019 au minimum légal

17/04/2020 | 09:51

Icade annonce que son conseil d'administration a pris plusieurs décisions face à la crise, dont un ajustement à la baisse du dividende 2019 proposé à l'assemblée générale du 24 avril, le ramenant à la hauteur des obligations de distribution SIIC.



Il a décidé le non versement des jetons de présence pour les séances du conseil et des comités essentiellement consacrés à la gestion de la crise, et le versement des sommes correspondantes à des associations caritatives en lien avec la pandémie actuelle.



La société foncière fait aussi part -entre autres mesures- d'une accélération des délais de paiement de ses fournisseurs TPE et PME, ainsi que de l'application des recommandations de la FSIF concernant les délais et modalités de paiement des loyers.



