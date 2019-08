Icade : remporte l'appel à projets pour reconfigurer le site de l'UNAPEI à Marseille

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 1er août 2019

ICADE REMPORTE L'APPEL A PROJETS POUR RECONFIGURER LE

SITE DE L'UNAPEI A MARSEILLE

Icade et MAP Architecture ont été désignés lauréats pour piloter la recomposition immobilière du site de l'association UNAPEI Alpes Provence dans le quartier de Montolivet (4e) à Marseille, au terme de l'appel à projets lancé au printemps 2018.

Ce programme, conçu en partenariat avec CDC Habitat, ADOMA et la Banque des Territoires, prévoit la réalisation d'un ensemble de près de 12 600 m² :

La reconstruction des équipements de l'association :

- 1200 m² de bureaux pour le siège social de l'association UNAPEI 13/04/05

- 1200 m² pour l'activité de plusieurs établissements de l'association : Accueil de jour, SAVS, SAMSAH…

- 500 m² pour un espace de restauration

La création sur l'ensemble immobilier de 44 logements dans le cadre de la création d'un foyer de vie offrant plusieurs types de logements : 4550 m² de logement intermédiaire avec CDC Habitat et 4475 m² de résidence jeunes actifs avec ADOMA.

La création de services en RDC et RDJ :

- 375 m² de commerces en pied d'immeuble

- 300 m² d'activité para médicale

- Des jardins partagés, potagers et espaces de sports

Les travaux devraient démarrer courant 2020 en vue d'une livraison de l'opération au second semestre 2022.

