Icade : signe son premier investissement en santé à l'international

Issy-les-Moulineaux, le 8 octobre 2018

ICADE SIGNE SON PREMIER INVESTISSEMENT EN SANTE A L'INTERNATIONAL

Icade a signé un protocole d'accord relatif à un investissement portant sur la construction de sept maisons de retraite médicalisées (Residenze Sanitarie Assistenziali, RSA) dans le nord de l'Italie.

Le montant de l'investissement est de 112 M€ avec un rendement locatif en ligne avec les taux de marché.

Le portefeuille est constitué de sept projets de construction de maison de retraite situées dans le Piémont, en Vénétie et en Lombardie ; les livraisons sont prévues entre fin 2019 et fin 2021, l'ensemble totalisant 1 020 lits et 52 200 m2.

L'acquisition se réalisera à terme, à la livraison des résidences, après obtention des autorisations usuelles nécessaires à leur exploitation.

Ces actifs sont entièrement pré-loués dans le cadre de baux d'une durée de 18 ans fermes, et seront exploités par le groupe Gheron, exploitant spécialisé en forte croissance qui gère plusieurs résidences représentant 3 250 lits en développement ou en exploitation.

Cette transaction est réalisée auprès d'un fonds de développement immobilier géré par la société de gestion de portefeuille (SGR) Numeria, dans le cadre d'un nouveau partenariat qui pourra donner naissance à d'autres opportunités d'investissement.

La signature définitive est prévue au cours du 4ème trimestre 2018 après obtention des accords et agréments nécessaires. Icade était accompagné dans cette opération par le cabinet d'avocats Freshfields Bruckhaus Deringer pour les aspects juridiques et fiscaux, CBRE sur la due diligence technique et Miel Capital associé à Your Care Consult pour le conseil en acquisition.

Cette transaction s'inscrit dans le cadre de la diversification internationale des investissements d'Icade en immobilier de santé, diversification annoncée en juillet dernier lors de la présentation du plan 2019 /2022.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

