Icade : trois projets de cliniques SSR avec Korian

07/12/2018 | 07:50

A l'occasion du SIMI 2018, Icade et Korian annoncent la signature de trois contrats de construction de cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR), qui ouvriront d'ici 2021, au Perreux-sur-Marne, à Livry-Gargan et à Saintes.



Ces trois projets de relocalisation de structures existantes et d'extension de leurs activités, se caractérisent par une amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des patients, notamment les personnes âgées poly-pathologiques.



S'inscrivant dans le cadre du partenariat noué entre Icade et Korian en 2017, ces projets s'ajoutent à ceux de l'Oncopole (Toulouse) qui sera livré au deuxième trimestre 2019, et Cap Ferrière (Martigues) livré au printemps dernier.



