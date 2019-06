Icade : un nouveau DG pour Icade Promotion

24/06/2019 | 10:08

Le groupe Icade annonce ce lundi la nomination d'Emmanuel Desmaizières en tant que Directeur général d'Icade Promotion.



Il a notamment été directeur général des Filiales de Promotion / lotissement et Directeur Général International de Bouygues Immobilier.



'Cette nomination intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du plan 2019 - 2022 d'Icade et des ambitions de développement de son pôle Promotion', précise Icade.





