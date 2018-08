COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 30 août 2018

Notation Standard & Poor's confirmée : BBB+ et perspective stable

A l'occasion de sa revue annuelle et après analyse du plan 2019-2022 d'Icade présenté en juillet dernier, Standard & Poor's a confirmé la notation BBB+ / stable / A-2 - perspective stable d'Icade.

Cette notation conforte la qualité de crédit d'Icade et sa capacité à financer son développement à court et moyen terme dans des conditions financières attractives.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville - collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations… Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/18 : de 11,4 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

