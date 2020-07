COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Issy-les-Moulineaux, le 24 juillet 2020

Notations Standard & Poor's confirmées : BBB+ et perspective stable

A l'occasion de sa revue annuelle, Standard & Poor's a confirmé les notations BBB+ / A-2 / perspective stable

d'Icade et d'Icade Santé.

Dans un contexte d'incertitudes économiques, financières et sociales liées à la pandémie du Covid-19, l'Agence confirme la notation de crédit du Groupe et de sa filiale, et ainsi sa confiance dans les fondamentaux, tant sur le profil financier que sur le business model diversifié.

Ces notations confortent la solidité de la signature de crédit d'Icade et de sa filiale et donc, leur capacité à financer leur développement à court et moyen terme dans des conditions financières attractives.

"Dans le contexte exceptionnel lié à la crise sanitaire, nous nous félicitons de la confiance renouvelée de Standard

Poor's. La confirmation de la notation long terme "BBB+ perspective stable" reflète la solidité financière et la qualité de crédit intrinsèque des deux sociétés » Victoire Aubry, Directrice Financière Icade.

PROPOS D'ICADE L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville -collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 30/06/20 : de 11,6 Md€) à la promotion (CA économique 2019 de près de 1 Md€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

À PROPOS D'ICADE SANTÉ

Avec un portefeuille de 5 milliards d'euros (à 100%) au 30 juin 2020, Icade Santé est le leader de l'investissement dans les murs de cliniques privées en France. Filiale

56,84% du Groupe Icade, Icade Santé s'appuie sur une expertise reconnue en immobilier de santé, un actionnariat de long ter me et une maîtrise de la chaîne de valeur immobilière. Icade Santé a engagé depuis 2017 une diversification dans l'investissement d'établissements médicalisés pour personnes âgées dépendantes.

Le texte de ce communiqué est disponible sur les sites internet d'Icade : www.icade.fret d'Icade Santé : https://icade-sante.fr