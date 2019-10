PETROLE: Les cours du brut terminent en baisse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du pétrole ont clôturé en baisse lundi, pénalisés par les inquiétudes sur la demande alors que l'économie mondiale montre des signes croissants d'affaiblissement. Le contrat de novembre sur le baril de brut léger WTI coté au New York Mercantile Exchange a terminé en baisse de 47 cents, soit 0,9%, à 53,31 dollars. En Europe, le baril de Brent à échéance décembre a perdu 46 cents, soit 0,8%, à 58,96 dollars. Les deux prix de référence du pétrole avaient déjà cédé près de 1,7% la semaine dernière et s'inscrivent à leur plus bas niveau depuis le 8 octobre.

-Myra Saefong , MarketWatch (Version française Jérôme Batteau)

