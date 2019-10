PETROLE: Les cours du brut terminent en baisse une semaine de repli

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Les cours du pétrole ont clôturé en baisse vendredi et accusé un repli sur l'ensemble de la semaine après l'annonce d'un ralentissement de l'économie en Chine qui alimente les craintes sur la demande d'or noir. Le produit intérieur brut chinois a crû de 6% au troisième trimestre, son plus faible rythme de croissance en 27 ans. Le contrat de novembre sur le baril de brut léger WTI coté au New York Mercantile Exchange a terminé en baisse de 15 cents, soit 0,3%, à 53,78 dollars. Les cours ont perdu 1,7% sur la semaine, selon FactSet.

-Myra Saefong , MarketWatch (Version française Jérôme Batteau)

Agefi-Dow Jones The financial newswire