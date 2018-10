Icade : Invest Securities relève sa recommandation

22/10/2018 | 12:19

Invest Securities relève sa recommandation sur Icade de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 82,5 de 82 euros, au vu de perspectives satisfaisantes de croissance de résultat sur les prochains exercices (+4,5% par an) couplées à la récente baisse du titre.



'La publication du chiffre d'affaires trimestriel, en croissance, est sans surprise et permet au groupe de confirmer ses perspectives de croissance du cash-flow net courant de +6% en 2018', souligne l'analyste en charge du dossier.



Si 'les indicateurs sont par ailleurs mitigés', il note que le trimestre a surtout été marqué par la première acquisition d'immobilier de santé à l'international et 425 millions d'euros de cessions, en ligne avec la volonté d'accélérer la rotation du patrimoine.



