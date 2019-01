ID Logistics : CA annuel 'en ligne', Oddo reste à l'achat

25/01/2019 | 10:55

Oddo BHF indique ce matin maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre ID Logistics, après la publication par le groupe d'un chiffre d'affaires annuel en forte croissance et en ligne avec les attentes du broker.



Rappelons que les revenus du groupe s'élèvent pour l'exercice 2018 à 1,41 milliards d'euros, en croissance de +6,1% par rapport à l'exercice précédent.



'La dynamique a été bonne sur 2018 avec une croissance soutenue des entrepôts historiques et les démarrages de 16 nouveaux contrats. (...) Le management annonce une nouvelle année de croissance dynamique pour 2019 avec un nombre d'appels d'offres toujours important (le e-commerce comme driver). Une quinzaine d'ouvertures d'entrepôts sont attendues sur l'exercice. (...) La croissance organique à venir sera fortement tirée par la Russie, les Pays-Bas et l'Allemagne et pourra être complétée par du M&A dès 2019 dans les 2 derniers pays cités', commente Oddo BHF.



L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 170 euros. Celui-ci laisse augurer d'un potentiel de l'ordre de 25%.





