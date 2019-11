ID Logistics : Portzamparc n'est plus à l'achat

29/11/2019 | 09:17

L'action ID Logistics sort de la liste des valeurs préférées dite 'Convictions' du bureau d'études Portzamparc, qui n'est plus à l'achat sur le dossier, mais préconise désormais simplement de le 'conserver'. Même si la cible est ajustée de 185 à 190 euros.



Concernant l'acquisition américaine annoncée hier (Jagged Peak), les spécialistes commentent : 'au regard de son prix (...) et de sa localisation (aux Etats-Unis), nous estimons qu'il s'agit d'une bonne affaire qui ouvrira de nouveaux relais de croissance', d'autant qu'elle n'épuise pas la puissance de feu que le groupe peut consacrer à la croissance externe.



Cela étant, puisque l'action ID Logistics a pris près de 66% depuis le début de l'année, Portzamparc se montre désormais moins offensif.









Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.