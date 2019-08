ID Logistics : Portzamparc positif malgré l'international

29/08/2019 | 09:21

Après la publication des comptes semestriels d'ID Logistics, le bureau d'études Portzamparc confirme son conseil d'achat sur le titre, même si 'la forte croissance pèse sur la marge', titre une note. L'objectif de cours de 185 euros augure d'un potentiel de hausse limité de 7%.



En dépit d'une croissance organique des ventes proche de 11%, la marge opérationnelle courante du logisticien français n'est passée que de 2,2 à 2,3% (hors IFRS 16). A l'international, soit plus de la moitié du CA, 'les coûts de démarrage ont pu être compensés par la montée en puissance des sites précédemment lancés', commente Portzamparc. Qui se déclare cependant un peu déçu des résultats de cette branche, alors que la France s'est comportée conformément aux attentes.



En conséquence, la marge opérationnelle courante d'ID Logistics attendue sur l'ensemble de 2019 par les analystes est ramenée de 4 à 3,8%. Cela étant, 'nous continuons d'être positifs sur la valeur', termine une note, qui indique aussi que le bilan 'autorise une acquisition de taille significative (25% à 30% du CA)'.







