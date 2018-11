ID Logistics : premier conseil positif de Portzamparc

22/11/2018 | 10:03

Portzamparc a entamé le suivi de l'action ID Logistics ce matin avec un premier conseil de 'renforcer' la ligne. Le bureau d'études spécialisé dans les petites et moyennes valeurs de la Bourse de Paris assigne au titre du logisticien un objectif de 160 euros, ce qui augure d'un potentiel de hausse de 10%.



'ID Logistics est un acteur majeur de la logistique contractuelle et a démontré l'efficacité de sa stratégie en surperformant FM Logistic, un concurrent très similaire, tant sur la dynamique de (la) top-line (le chiffre d'affaires, ndlr) que sur la rentabilité', argumente une note.



En outre, ID Logistics profite de l'essor des achats en ligne et du besoin de livraisons qui s'ensuit. Il n'a pas négligé l'international, qui représente désormais 52% du CA, et devrait aussi 'être un facteur majeur d'amélioration des marges' grâce à sa taille désormais critique, pronostique Portzamparc. Sans oublier un désendettement qui s'annonce rapide et devrait permettre des opérations de croissance externe de belle taille.



Bref, 'la dynamique de fond alliée à une bonne exécution offrent une large visibilité à moyen terme alors que le newsflow (flux de nouvelles, ndlr) (à) court et moyen termes pourrait jouir de potentielles acquisitions', saluent les analystes à l'appui de leur conseil.





