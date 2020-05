ID LOGISTICS : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 MAI 2020

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Les actionnaires de la société sont avisés que conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale Mixte de la société se tiendra le 26 mai 2020, à 14h au siège social de la société : 55, chemin des Engranauds – 13660 Orgon à huis clos c’est-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 20 avril 2020 et l’avis de convocation sera publié au BALO du 11 mai 2020 et dans un journal d’annonces légales du même jour.

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com/fr/finance), notamment le Document d’enregistrement universel pour l’exercice 2019 déposé auprès de l’AMF le 29 avril 2020 sous le numéro D.20-0395.

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’Assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

- tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

- tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du code de commerce au siège de la société.

