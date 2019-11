ID LOGISTICS annonce une acquisition stratégique aux États-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ID Logistics annonce le rachat pour 15 millions de dollars de la société américaine Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l’e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation. Elle a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 80 millions de dollars et compte près de 200 collaborateurs. " Jagged Peak se distingue notamment par sa capacité à déployer une offre de préparation de commandes et de distribution sur l’ensemble du territoire américain, en propre ou à travers un réseau de partenaires " précise le spécialiste de la logistique contractuelle,Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics commente : " Cette acquisition constitue une opportunité stratégique exceptionnelle pour étendre la couverture géographique de notre groupe à un nouveau continent. Au-delà du marché américain, un pays à très fort potentiel pour notre activité, cette opération témoigne de la confiance et de la satisfaction de Nespresso, un de nos clients historiques, qui nous confie la gestion de ses flux logistiques aux Etats-Unis ".Une part significative du chiffre d'affaires de Jagged Peak est réalisé avec Nespresso pour ses activités B2B et B2C, y compris au travers de Market Place pour les leaders du e-commerce américainsLe closing de la transaction est attendu dans les prochains jours après approbation des autorités américaines compétentes.