ID LOGISTICS : hausse de 12,8% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre

Au titre de son quatrième trimestre, ID Logistics affiche un chiffre d’affaires 374 millions d’euros, en augmentation de +9,2% et de +12,8% à données comparables. Celui-ci porte le chiffre d’affaires annuel à 1,4103 milliard d’euros, en hausse de +6,1% et de +9,3% à données comparables. En France, la croissance s’est accélérée au cours du quatrième trimestre à +10,7% pour finir l’année 2018 en progression de +8,4%. A l’international, la progression du chiffre d’affaires au dernier trimestre est soutenue avec un accroissement de l’activité de +14,7% à données comparables et de +10,2% sur 2018.Concernant ses perspectives, le groupe annonce être bien positionné pour poursuivre sa dynamique, grâce "à une stratégie de pure player de la logistique contractuelle, un portefeuille clients de qualité et une couverture géographique large et cohérente".