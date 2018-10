ID Logistics : Accélération de la croissance au T3

23 octobre 2018 ///www.id-logistics.com

ID Logistics - 3ème trimestre 2018 : accélération de la croissance grâce à l'international

 Chiffre d'affaires trimestriel de 355,9 M€, +8,3% et +11,5% à taux de change constant o Poursuite de la dynamique en France à +9,1% o Accélération de la croissance à l'international à +7,6% (+13,9% à taux de change de constant)

 Chiffre d'affaires à fin septembre de 1 036,3 M€, +5,0% (+7,9% à taux de change constant)

Orgon, le 23 octobre 2018 - 18h00 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders français de la logistique contractuelle, annonce un chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre 2018 de 355,9 M€, en progression de +8,3% et de +11,5% à taux de change constant. Sur les neuf premiers mois de l'année 2018, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 1 036,3 M€, en hausse de +5,0% et de +7,9% à taux de change constant.

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics, commente : « Sur ce troisième trimestre, ID Logistics bénéficie du chiffre d'affaires des nouveaux sites démarrés depuis un an ainsi que d'une conjoncture française et européenne positive. Nous continuons à déployer notre stratégie d'élargissement de notre fonds de commerce à de nouveaux clients, notamment dans l'e-commerce, et de déploiement géographique en Europe ».

Chiffre d'affaires, en M€ 2018 2017 Variation de change constant 3ème trimestre France 176,6 161,9 9,1% 9,1% International 179,3 166,7 7,6% 13,9% Total 355,9 328,6 8,3% 11,5% Cumul 9 mois France 507,2 471,5 7,6% 7,6% International 529,1 515,4 2,7% 8,2% Total 1 036,3 986,9 5,0% 7,9%

ACCELERATION DE LA CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Au total sur les neuf premiers mois de 2018, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 1 036,3 M€, en hausse de +5,0% et de +7,9% à changes constants. Sur le 3ème trimestre de l'exercice 2018, ID Logistics enregistre une croissance soutenue de son activité avec un chiffre d'affaires de 355,9 M€, en augmentation de +8,3% et de +11,5% à taux de change constant:

-en France, la croissance se maintient à un rythme élevé à +9,1% et +7,6% en cumul, porté par l'apport des nouveaux dossiers et un effet prix - volume toujours positif sur le trimestre.

-à l'international, la progression du chiffre d'affaires est également très marquée : à taux de change constant +13,9% au T3 et +8,2% en cumul. Cette progression résulte d'une bonne dynamique globale, notamment en Europe. Après prise en compte d'un effet de change défavorable notamment sur la zone Amérique Latine, la progression est de +7,6% au T3 et +2,7% en cumul.

NOUVEAUX CONTRATS

Le Groupe répond toujours à de nombreux appels d'offres et gagne ou démarre de nouveaux contrats. A titre d'exemple :

- En France, ID Logistics démarre un nouveau partenariat avec son client historique Carrefour. A Aulnay, ce nouvel entrepôt de 60 000 m², gérera les flux de type brasserie et épicerie à destination des hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité de région parisienne ;

- Aux Pays-Bas, ID Logistics poursuit son rapide développement et démarrera prochainement une nouvelle plateforme pour MediaMarkt, dans la région d'Etten-Leur, avec un entrepôt dédié de 53 000 m² qui livrera 49 magasins ;

- En Russie, ID Logistics lance une nouvelle activité e-commerce 24/7 avec Shop&Show, un des leaders du télé-achat en Russie avec plus de 20 millions de foyers téléspectateurs. L'activité démarrera en novembre avec la formation des opérateurs et une montée en capacité jusqu'en décembre afin de passer le pic de fin d'année. A terme ID Logistics préparera 10 000 commandes journalière pour l'ensemble du territoire russe.

PERSPECTIVES

Grâce à sa spécialisation dans le secteur de la logistique contractuelle, la qualité de son portefeuille client et son développement dans le e-commerce, et son exposition géographique essentiellement sur l'Europe, ID Logistics continuera à avoir un bon niveau de croissance organique.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires annuel 2018 : le 24 janvier 2019, après clôture des marchés.

A PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 329 M€ en 2017. ID Logistics gère près de 300 sites implantés dans 17 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 19 000 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille client équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

CONTACTS

ID Logistics Yann Perot

Directeur Général Adjoint Finances Tél. : + 33 (0)4 42 11 06 00 yperot@id-logistics.com

NewCap

Emmanuel Huynh / Marc Willaume

Relations Investisseurs & Communication Financière Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 idlogistics@newcap.eu

