ID Logistics : Chiffre d'affaires T2 2018

24 juillet 2018

/// / C/OCMOMUMNUIQUÉ DE PRESSE

2ème trimestre 2018 : accélération de la croissance avec un chiffre d'affaires de 353,3 M€, +8,3% à changes constants

 Très bonne performance trimestrielle de l'activité en France portée par le gain de nouveaux contrats : +10,3% à 175,8 M€ au T2

 Bonne dynamique à l'international malgré un impact négatif de change : +6,4% à 177,5 M€ au T2, à taux de change constant

 Bon 1er semestre à 680,4 M€, +6,1% à taux de change constant

Orgon, le 24 juillet 2018 - 18h00 - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce un chiffre d'affaires pour le 2ème trimestre 2018 à 353,3 M€ en progression de +8,3% à changes constants et à 680,4 M€ sur le 1er semestre 2018, une augmentation de +6,1% à changes constants.

Chiffre d'affaires, en M€

2018

2017

VariationVariation à changes constants

1er trimestre

France International Total 2ème trimestre France International Total 1er semestre France International Total

154,8 172,3 327,1

150,2 171,7 321,9

+3,1% +3,1%

+0,3% +4,5%

+1,6% +3,8%

175,8 177,5 353,3

159,4 177,0 336,4

+10,3% +10,3%

+0,3% +6,4%

+5,0% +8,3%

330,6 349,8 680,4

309,6 348,7 658,3

+6,8% +6,8%

+0,3% +5,4%

+3,4% +6,1%ACCÉLÉRATION DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE AU 2EME TRIMESTRE

Au 2ème trimestre 2018, la croissance organique d'ID Logistics s'est accélérée pour atteindre un chiffre d'affaires de 353,3 M€, soit une progression de +5,0% et de +8,3% à changes constants. Cette très bonne performance est attribuable à l'ensemble de ses marchés :

- En France, l'accélération est d'autant plus marquée avec une croissance de l'activité de +10,3% après +3,1% au 1er trimestre ;

- A l'international, on observe une bonne dynamique globale (+6,4% à changes constants après +4,5% au 1er trimestre) en dépit d'un effet de change défavorable, notamment en Argentine et au Brésil.

Sur le semestre, ID Logistics réalise un chiffre d'affaires de 680,4 M€ en augmentation de +3,4% et de +6,1% à changes constants.

ID Logistics 55 chemin des Engranauds 13660 Orgon

Tél : +33 (0)4 42 11 06 00 www .id-logistics.com

NOUVEAUX CONTRATS

ID Logistics continue à répondre à de nombreux appels d'offres et à gagner des parts de marché dans les différents pays où il est présent. Au cours du deuxième trimestre, ID Logistics a notamment conclu les contrats suivants :

- En France, Conforama a fait le choix de confier à ID Logistics l'exploitation de son futur site parisien (Tournan en Brie). Cette plateforme de 177 000 m², qui emploiera environ 400 collaborateurs, sera l'un des plus grands sites logistiques européens. ID Logistics accompagne ainsi son client dans sa transformation multi-canal en organisant l'ensemble de ses flux à partir d'un site unique permettant un élargissement de sa gamme et une accélération de ses livraisons.

- En Russie, ID Logistics et Auchan démarrent un nouveau partenariat avec l'exploitation, dans les prochaines semaines, de trois entrepôts nationaux pour un total de près de 50 000 m². Parmi ces trois sites, deux seront des lancements de nouvelles plateformes et un sera une reprise d'activité.

- Enfin aux Pays-Bas, ID Logistics étend son partenariat avec PPG Industries via la reprise du centre de distribution PPG d'Amsterdam. Cette plate-forme de 16 000 m² constituée d'un transstockeur palettes ainsi que d'un système de réception et de convoyage automatisés, distribue les marchés Retail et Trade du Benelux, Allemagne, Autriche et Suisse pour la division Architectural Coatings.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats semestriels : le 29 août 2018, après la clôture des marchés.

A PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 329 M€ en 2017. ID Logistics gère près de 300 sites implantés dans 17 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 19 000 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille client équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

CONTACTS

ID Logistics Yann Perot

Directeur Général Adjoint Finances Tél. : + 33 (0)4 42 11 06 00 yperot@id-logistics.com

NewCap

Emmanuel Huynh / Marc Willaume

Relations Investisseurs & Communication Financière Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 idlogistics@newcap.eu

