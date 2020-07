ID Logistics : Chiffre d'affaires en hausse de +4,3% au S1 2020

ID Logistics a bien résisté à la crise sanitaire du Covid-19 au cours du 2ème trimestre 2020 : son portefeuille clients, notamment dans l'alimentaire et dans l'e-commerce, et sa présence géographique diversifiée lui ont permis de maintenir un chiffre d'affaires stable au cours du trimestre écoulé à 384,1 M€ (-0,6% par rapport à 2019, -3,0% à données comparables).

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics commente : « Au cours d'un premier semestre 2020 marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, ID Logistics parvient à maintenir une croissance de l'activité et une bonne performance commerciale. Après un premier trimestre 2020 de forte hausse du CA, le deuxième trimestre a illustré la résilience de notre business model. La diversification de notre portefeuille clients, l'implantation internationale équilibrée du Groupe et l'engagement de nos équipes nous ont permis de garder une stabilité de nos revenus. »

En France , ID Logistics enregistre au deuxième trimestre 2020 une baisse de -5,9% de son chiffre d'affaires à 170,6 M€. A la suite de la mise en œuvre des mesures de confinement, l'activité du mois d'avril a connu une diminution de -13,5% par rapport à l'année dernière, la baisse a ensuite été moins marquée au cours du mois de mai (-7,3%), puis la dynamique commerciale a rebondi lors du mois de juin (+3,2%).

Cette performance intègre un effet de change globalement défavorable, notamment en Amérique Latine, et un effet de périmètre lié à la fin des activités en Afrique du Sud depuis septembre 2019 et l'entrée en consolidation en décembre 2019 des activités de Jagged Peak aux Etats-Unis. Retraitée de ces éléments, la baisse du chiffre d'affaires a été limitée à -0,2% au cours du trimestre écoulé.

La forte croissance enregistrée au cours du 1er trimestre 2020, combinée à la bonne résistance du 2ème trimestre 2020, permet à ID Logistics d'atteindre un chiffre d'affaires en croissance de +4,3% (+2,0% à données comparables) à 776,6 M€ sur les six premiers mois de 2020. Sur la période, le Groupe a démarré 10 nouveaux sites (3 en France et 7 à l'international), en ligne avec le plan de marche initial.

NOUVEAUX CONTRATS

Malgré le contexte de crise sanitaire, le deuxième trimestre 2020 a de nouveau été l'occasion pour ID Logistics de poursuivre son développement commercial, en répondant à plusieurs appels d'offres. A titre d'exemple, le Groupe a gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants :

Aux Pays-Bas , ID Logistics a démarré une activité de préparation de commandes pour le client e- commerce Talpa dans un nouveau site de 10 000 m2 à Etten-Leur pour la distribution de l'ensemble du Bénélux.

e-commerce avec le gain d'un nouveau contrat en et d'un premier contrat en . En France , NAOS, acteur international majeur dans les soins de la peau avec les marques BIODERMA et Institut Esthederm, a fait confiance à ID Logistics pour gérer son nouvel entrepôt centralisé dans la région de Marseille. D'une superficie initiale de 30.000 m² avec des possibilités d'extension, la solution mise en place par ID Logistics doit permettre à NAOS de réduire son empreinte carbone en rationalisant ses flux logistiques.

PERSPECTIVES

Grâce à un portefeuille clients diversifié (dont 40% dans la production et la distribution alimentaire et 20% dans l'e-commerce) et une exposition géographique équilibrée, ID Logistics a pu maintenir un bon niveau d'activité malgré le contexte de crise sanitaire. Par ailleurs, ID Logistics n'a pas connu de décalage important des démarrages de nouveaux sites à ce jour, et l'objectif reste toujours d'en ouvrir une quinzaine sur l'année. Enfin, le Groupe continue à recevoir de nombreux appels d'offre, en particulier dans le secteur de l'e-commerce.

ID Logistics entend donc poursuivre son développement au second semestre 2020 tout en restant pleinement focalisé sur ses fondamentaux : le pilotage opérationnel de ses activités, la bonne gestion de sa trésorerie et les opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis. L'évolution de la situation sanitaire demeurant toujours imprévisible, le Groupe n'est pas à ce jour en capacité d'évaluer l'impact de cette crise sur ses revenus globaux 2020.

PROCHAINE PUBLICATION

Résultats du 1er semestre 2020 : le 26 août 2020, après clôture des marchés.

