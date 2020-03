ID Logistics : Forte croissance et amélioration de la marge en 2019

Regulatory News:

ID Logistics (Paris:IDL), (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders français de la logistique contractuelle, présente ses résultats 2019 avec un chiffre d’affaires de 1 534,2 M€, en progression de +8,8% et de +10,0% à données comparables. Le résultat opérationnel courant affiche également une progression de +14,2%.

Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « L’exercice 2019 est marqué par la poursuite de bonnes performances commerciales et financières, notamment à l’international où l’activité a connu une forte croissance ainsi qu’une amélioration significative de sa rentabilité. De plus, l’acquisition de Jagged Peak en décembre 2019 a permis à ID Logistics d’étendre sa couverture géographique aux Etats-Unis. Ce nouveau développement s’est réalisé dans de bonnes conditions et l’activité reprise dégage d’ores et déjà des résultats positifs. ».

En M€ 2019 2018 France 714,7 685,6 International 819,5 724,7 Chiffre d’affaires

Variation : 1 534,2

+8,8% 1 410,3 France 29,0 33,5 International 25,0 13,8 Résultat opérationnel courant Variation : 54,0

+14,2% 47,3

POURSUITE D’UNE CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ, +10,0% À DONNÉES COMPARABLES

Le chiffre d’affaires 2019 d’ID Logistics s’établit à 1 534,2 M€, en hausse de +8,8% et de +10,0% à données comparables :

- En France, on observe une bonne activité avec un chiffre d’affaires 2019 qui ressort à 714,7 M€, soit une croissance annuelle de +4,2%.

- A l’international, le chiffre d’affaires 2019 s’inscrit à 819,5 M€, en forte progression, +13,1% et +15,5% à données comparables.

En 2019, le secteur d’activité le plus porteur a de nouveau été l’e-commerce qui, en intégrant l’acquisition de Jagged Peak aux Etats-Unis, représente désormais 20% du chiffre d’affaires d’ID Logistics.

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN AUGMENTATION DE +14,2% À 54,0 M€

La rentabilité opérationnelle du Groupe a poursuivi son amélioration malgré le coût des 21 démarrages en 2019. Le résultat opérationnel courant augmente de +14,2% à 54,0 M€ vs. 47,3 M€ en 2018.

La marge opérationnelle courante du Groupe progresse légèrement à 3,5%, soit +10 points de base.

- En France, le résultat opérationnel courant 2019 est en repli et s’élève à 29,0 M€, soit 4,1% du chiffre d’affaires, vs. 33,5 M€ et 4,9% en 2018. La montée en productivité des dossiers commencés en 2017 et 2018, a partiellement compensé le coût de certains gros projets démarrés au cours du S2 2019. 2019 a également été impacté par l’évolution du CICE (-1,4 M€) et des grèves liées au projet de réforme des retraites au S2 2019.

- A l’international, le résultat opérationnel courant 2019 progresse nettement et s’élève à 25,0 M€, soit une marge de 3,1%, contre 13,8 M€ et 1,9% en 2018. La montée en productivité des démarrages de 2017 et 2018, et la mise en place de plans d’actions spécifiques comme la sortie du Groupe de l’Afrique du Sud expliquent l’essentiel de l’amélioration de la marge.

Enfin, l’activité de Jagged Peak est entrée dans le périmètre de consolidation du Groupe à compter du mois de décembre avec un premier résultat positif.

LÉGÈRE AUGMENTATION DU RÉSULTAT NET HORS ÉLÉMENTS NON COMPARABLES

Le résultat net consolidé s’établit à 16,9 M€ en 2019 vs. 28,7 M€ en 2018 et tient compte des facteurs suivants :

- Charges non courantes de 7,3 M€ suite aux frais d’acquisition de Jagged Peak (4,0 M€) et aux coûts de fermeture de l’Afrique du Sud (3,3 M€)

- Impact négatif de 8,9 M€ d’IFRS 16 sur le résultat financier qui passe de -5,2 M€ en 2018 à -15,9 M€ en 2019

- Augmentation de la charge d’impôt notamment liée à l’évolution du CICE.

Hors éléments non comparables, le résultat net est en légère augmentation par rapport à 2018.

UNE CAPACITE D’INVESTISSEMENT TOUJOURS ÉLEVÉE APRES L’ACQUISITION DE JAGGED PEAK

En 2019, ID Logistics a fait preuve d’une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement malgré la forte hausse de l’activité. Le Groupe a par ailleurs continué d’investir dans des solutions mécanisées ou automatisées pour répondre à la demande de ses clients à hauteur de 60,8 M€. Cependant, le montant des investissements réalisés au cours du second semestre 2019 a été sensiblement réduit par rapport au premier semestre. Rapportées au chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement sont ainsi légèrement inférieures à 2018 (4,0% vs. 4,2%). L’acquisition de Jagged Peak, prix et frais associés à la transaction, a pesé pour 17,2 M€ sur la trésorerie courante.

Au global, la dette financière nette s’élève à 89,1 M€ hors IFRS 16 vs. 63,0 M€ à fin 2018. Après prise en compte des dettes locatives au titre de l’application de la norme comptable IFRS 16, la dette nette ressort à 468,8 M€. Elle représente 1,1x l’EBITDA hors IFRS 16 (2,2x y compris IFRS 16), confortant la forte capacité d’investissement d’ID Logistics.

PERSPECTIVES

En 2020, le Groupe anticipe un niveau de démarrages normatif autour d’une quinzaine de nouveaux dossiers. Il bénéficiera de la montée en productivité des dossiers démarrés en 2019, de l’effet année pleine de Jagged Peak et des plans d’actions initiés au cours de l’exercice écoulé. En outre, ID Logistics renforcera son leadership dans le secteur de l’e-commerce où le Groupe est désormais identifié comme l’un des acteurs référents.

A ce jour, il est difficile de prévoir et de quantifier l’impact du Coronavirus (Covid-19). ID Logistics est très vigilant sur ces sujets et suit régulièrement la situation qui touche ses clients et son organisation. Le Groupe a pris des mesures préventives sur l’ensemble de ses sites et déroule un plan d’action dans chacun des pays concernés. Il rappelle néanmoins que :

- Il réalise une prestation domestique dans chacun des pays où il est implanté, sans aucune activité de freight forwarding internationale.

- Près de 40% de l’activité du Groupe concerne les secteurs de la grande distribution alimentaire et des produits de soins, hygiène et santé, et 20% est réalisé dans l’e-commerce. A date, ces deux secteurs connaissent un fort niveau d’activité.

- Enfin, début mars 2020, le Groupe a finalisé le refinancement de sa dette (acquisitions et facilités financières) et n’est donc pas exposé à un éventuel resserrement des conditions de crédit lié à la conjoncture.

Note complémentaire : les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020 : le 28 avril 2020, après clôture des marchés.

A PROPOS D’ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 1 534,2 M€ en 2019. ID Logistics gère 320 sites implantés dans 18 pays représentant 5,8 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 21 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, compartiment A (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

ANNEXE

Compte de résultat simplifié

En M€ 2019* 2018 France 714,7 685,6 International 819,5 724,7 Chiffre d’affaires 1 534,2 1 410,3 France 29,0 33,5 International 25,0 13,8 Résultat opérationnel courant 54,0 47,3 Amortissement relations clients (1,3) (1,3) Résultat financier (15,9) (5,2) Impôts (13,1) (12,6) Entreprises associées 0,5 0,5 Résultat net consolidé 16,9 28,7 dont résultat net part du groupe 14,8 25,3

*IFRS 16

Flux de trésorerie simplifié

En M€ 2019* 2018 EBITDA 205,1 74,1 Variation de BFR et autres (22,2) (12,4) Investissements nets (60,8) (59,3) Trésorerie générée (consommée) par les opérations 122,1 2,4 Acquisition de filiale (17,2) - Charges nettes de financement (4,7) (3,5) Émissions (remboursements) nets de dette (113,6) 16,1 Autres variations (1,8) 0,6 Augmentation (réduction) de la trésorerie courante (20,4) 5,7 Trésorerie courante à l’ouverture 105,7 90,1 Trésorerie courante à la clôture 90,5 105,7

*IFRS 16

IFRS 16 « contrats de location »

L’IFRS 16 est une norme comptable relative aux contrats de location, applicable depuis le 1er janvier 2019.

Cette norme impose de comptabiliser :

- Au passif, une dette locative correspondant aux engagements de location donnés par le Groupe dans le cadre de ses activités (location d’entrepôt et de matériel ou équipement de manutention)

- A l’actif, un droit d’utilisation correspondant aux engagements de location donnés par les clients au Groupe

- Au compte de résultat, les loyers des biens et équipements loués sont désormais comptabilisés comme des amortissements

Définitions

Données comparables : variation excluant l’impact :

- des variations de périmètre (la contribution au chiffre d’affaires des sociétés acquises au cours de la période est exclue de cette période et la contribution au chiffre d’affaires des sociétés cédées au cours de la période précédente est exclue de cette période);

- des changements dans les principes comptables applicables;

- des variations de taux de change (chiffre d’affaires des différentes périodes calculé sur la base de taux de change identiques, les données publiées de la période précédente étant converties au taux de change de la période en cours).

EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles

Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles Dette financière nette : Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie Dette nette :Dette financière nette augmentée de la dette locative au titre de la norme comptable IFRS 16

