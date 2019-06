ID Logistics : Rapport annuel 2018

LA LOGISTIQUE, PREMIER ACTEUR DE LA TRANSFORMATION ID Logistics est un des leaders français de la logistique contractuelle. Groupe international présent dans 18 pays, il conçoit et met en œuvre des solutions globales, adaptées aux besoins spécifiques de chacun de ses clients. En raison de la complexité croissante des schémas logistiques, sa qualité de spécialiste - et, en particulier, de leader dans le e-commerce - ainsi que l'expérience accumulée depuis la création du Groupe en 2001 lui permettent d'accompagner, chaque année, un nombre toujours plus important de clients. Ainsi, l'année 2018 a été marquée par 16 démarrages de nouveaux contrats et une progression de 9,3 % de son chiffre d'affaires. Plus que jamais, le Groupe ambitionne de faire de la logistique un acteur majeur de la transformation que doivent opérer ses clients pour s'adapter à la digitalisation des échanges et à l'évolution des modes de consommation. L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment B. (Code ISIN : FR00110929125, Mnémo : IDL). SOMMAIRE LES SOLUTIONS POUR RÉUSSIR LA TRANSFORMATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04 NOUVEAUX MARCHÉS, NOUVELLES FRONTIÈRES . . . . . . . . . . . . . 10 NOUVEAUX MÉTIERS, NOUVEAUX TALENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 RÉSULTATS FINANCIERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

20 000 collaborateurs 1 410 M€ de chiffre d'affaires plus de 300 sites dans le monde 5,5 millions de m2 de surface totale exploitée dans le monde

INNOVER POUR S'ADAPTER AUX NOUVEAUX BESOINS DES CLIENTS ÉRIC HÉMAR, CHRISTOPHE SATIN, PRÉSIDENT-DIRECTEUR DIRECTEUR GÉNÉRAL GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ regard portez-vous sur 2018 ? ÉRIC HÉMAR_ 2018 a été une bonne année avec un chiffre d'affaires en augmentation de 9,3 % à taux de change constant et un résultat opérationnel en hausse de presque 30 %. Nous avons maîtrisé nos coûts de démarrage et les dossiers historiques ont été au rendez-vous en termes de résultats. Notre développement commercial a été dynamique et nous avons gagné de nouveaux clients. À l'international, nous avons connu un bon niveau de croissance et avons ouvert le 18e pays, le Chili, où nous avons accompagné un grand client industriel, Unilever. Nous progressons dans tous nos métiers traditionnels et le e-commerce est, plus que jamais, le booster de la croissance du Groupe. Aussi bien des « pure players » que des retailers tournés vers le multiformat nous font confiance. CHRISTOPHE SATIN_ Nous avons consolidé nos fondamentaux et continuons à mettre en place des programmes d'amélioration continue sur les sites