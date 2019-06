ID Logistics : Renaud Bouet, Directeur des Ressources Humaines d'ID Logistics France

25 juin 2019 /// www.id-logistics.com

/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Renaud Bouet nommé

Directeur des Ressources Humaines d'ID Logistics France

Orgon, le 25 juin 2019

ID Logistics annonce la nomination de Renaud Bouet en qualité de Directeur des Ressources Humaines pour la France à compter du 1er juillet 2019.

Renaud Bouet, 42 ans, diplômé d'un DESS de juriste d'entreprise, d'un DEA en droit économique et des affaires et d'un MBA de l'EM Lyon, débute sa carrière en 2002 chez Giraud International comme responsable des affaires sociales. Il rejoint le groupe STEF en 2006 où il exercera successivement les fonctions de directeur des affaires sociales, de directeur des ressources humaines de la branche logistique puis de la branche transport.

Ancien sportif de haut niveau, Renaud a pour mission de faire vivre et de développer les valeurs du groupe ID Logistics : exigence, esprit d'entreprendre, excellence opérationnelle et solidarité.

Je suis très heureux d'accueillir Renaud Bouet au sein d'ID Logistics France en tant que Directeur des Ressources Humaines. Son expérience dans la logistique ainsi que sa parfaite connaissance des différents aspects de la gestion des ressources humaines sont un réel atout pour le développement de notre entreprise » commente Emmanuel Vexlard, Directeur Général d'ID Logistics France.

Sandra Guénard qui occupait ce poste depuis 4 ans, est appelée à d'autres fonctions importantes au sein du groupe.

A PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1.410 M€ en 2018. ID Logistics gère plus de 300 sites implantés dans 18 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 20 000 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille clients équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

CONTACTS

ID Logistics

Laure Poty

Directeur de la Communication Groupe Tél. : + 33 (0)4 42 11 06 00 lpoty@id-logistics.com

ID Logistics Tél : +33 (0)4 32 52 96 96 410 Route du Moulin de Losque www .id-logistics.com BP 70132 84304 Cavaillon

