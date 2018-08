ID Logistics : Résultats semestriels 2018

29 août 2018 ///www.id-logistics.com

ID Logistics : bon 1er semestre 2018, forte croissance de l'activité et des résultats

 Bonne croissance organique de l'activité, +6,1% à 680 M€

 Rebond du résultat opérationnel courant, +52% à 14,9 M€

 Très bonne génération de trésorerie opérationnelle, 13,6 M€ après investissements

 Réduction de la dette financière nette à 55 M€, soit 0,8x l'EBITDA

Orgon, le 29 août 2018 - 18h00 CEST - ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce ses résultats semestriels 2018 avec un chiffre d'affaires de 680,4 M€ en augmentation de +3,4% et de +6,1% à changes constants, un résultat opérationnel courant en hausse de +52% à 14,9 M€ et un résultat net en forte amélioration à 7,4 M€.

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics commente : «Les bons résultats du 1er semestre 2018 valident notre modèle économique et les investissements, notamment humains, engagés en 2017 pour accompagner notre croissance, amènent les effets attendus. L'activité reste bien orientée, particulièrement pour les acteurs de l' e-commerce».

Principaux indicateurs financiers

En M€

Chiffre d'affaires

Résultat opérationnel courantS1 2018 680,4 14,9

S1 2017 658,3

9,8

En % du chiffre d'affaires

Résultat net consolidé

2,2% 7,4

1,5% 0,7

En % du chiffre d'affaires

1,1% 30/06/2018

0,1% 31/12/2017

Dette financière nette

Capitaux propres

54,8 169,1

63,4 162,3

CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Sur ce 1er semestre, ID Logistics réalise un chiffre d'affaires de 680,4 M€ en augmentation de +3,4% et de +6,1% à changes constants, avec une accélération marquée de la croissance au 2ème trimestre, de +5,0% et de +8,3% à changes constants.

/// COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cette bonne performance est attribuable à l'ensemble des marchés :

- En France, le chiffre d'affaire s'inscrit en progression de 6,8% à 330,6 M€ ;

- A l'international, on observe une bonne dynamique globale avec un chiffre d'affaires à 349,8 M€, en hausse de +5,4% à changes constants, impacté par un effet de change défavorable, notamment en Argentine et au Brésil.

REBOND DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT

Le Groupe poursuit le redressement de sa rentabilité opérationnelle initié fin 2017 : le résultat opérationnel semestriel courant ressort à 14,9 M€, contre 9,8 M€ au S1 2017, soit une marge opérationnelle courante en hausse de 70 pb à 2,2%.

- En France, le résultat opérationnel courant ressort à 11,8 M€ contre 7,0 M€ au 1er semestre 2017. La montée en productivité des sites démarrés en 2016 et 2017 explique la forte amélioration de la marge opérationnelle à 3,6%, contre 2,3% au 1er semestre 2017.

- A l'international, l'amélioration du résultat opérationnel courant se poursuit, à 3,1 M€ contre 2,8 M€ au S1 2017, malgré l'impact de change défavorable des devises brésilienne et argentine.

Les investissements réalisés en 2017 pour renforcer les équipes opérationnelle et support, notamment en France, ont permis d'accompagner la croissance et de mieux maitriser le coût des récents démarrages (3 dossiers en France et 4 à l'international au S1 2018).

FORTE AMÉLIORATION DU RÉSULTAT NET

Le résultat net semestriel ressort en forte amélioration à 7,4 M€ contre 0,7 M€ au 1er semestre 2017. Au-delà du rebond de la rentabilité opérationnelle, il intègre un résultat financier de -2,3 M€ en amélioration, l'absence de charges non courantes et une charge d'impôts en hausse de +2M€ à 4,7M€, en ligne avec l'amélioration des résultats.

BONNE GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE ET SOLIDE STRUCTURE FINANCIÈRE

L'amélioration des résultats, combinée à une bonne gestion du besoin en fonds de roulement, ont largement compensé la légère hausse de 2,0 M€ des investissements opérationnels : sur le 1er semestre 2018, les activités d'ID Logistics ont généré une trésorerie de 13,6 M€ contre une consommation de 3,8 M€ au S1 2017.

A fin juin 2018, après prise en compte des investissements non courants, en particulier le nouveau siège social d'ID Logistics, la dette financière nette du Groupe a été réduite à 54,8 M€, en baisse de 8,6 M€ par rapport à son niveau de fin 2017. Avec un levier financier réduit à 0,8 fois l'EBITDA, ID Logistics bénéficie d'une forte capacité d'investissement.

PERSPECTIVES

Traditionnellement, les résultats d'ID Logistics bénéficient d'une saisonnalité plus favorable au second semestre. La croissance du Groupe continue d'être portée notamment par des développements importants dans le domaine de l'e-commerce grâce à la pertinence de son positionnement commercial.

Note complémentaire :

Les procédures de revue limitée sur les comptes consolidés ont été effectuées ; le rapport de revue sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier semestriel.

DEFINITIONS

 EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements sur immobilisations corporelles et incorporelles

 Dette financière nette : Dette financière brute augmentée des découverts bancaires et diminuée de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

PROCHAINE PUBLICATION

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : le 23 octobre 2018, après la clôture des marchés.

A PROPOS D'ID LOGISTICS

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d'affaires de 1 329 M€ en 2017. ID Logistics gère près de 300 sites implantés dans 17 pays représentant 5,5 millions de m² opérés en Europe, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique, avec 19 000 collaborateurs. Disposant d'un portefeuille client équilibré entre distribution, industrie, santé et e-commerce, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie et une approche résolument durable.

L'action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment B (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

CONTACTS

ID Logistics Yann Perot

Directeur Général Adjoint Finances Tél. : + 33 (0)4 42 11 06 00 yperot@id-logistics.com

NewCap

Emmanuel Huynh / Marc Willaume

Relations Investisseurs & Communication Financière Tél. : +33 (0)1 44 71 94 94 idlogistics@newcap.eu





Compte de résultat simplifié En M€ S1 2018 S1 2017 330,6 309,6 349,8 348,7 Chiffre d'affaires 680,4 658,3 11,8 7,0 3,1 2,8 14,9 9,8 (0,6) (0,6) - (3,2) 14,3 6,0 (2,3) (2,7) (4,7) (2,7) 0,1 0,1 7,4 0,6 6,0 (0,1) S1 2018 S1 2017 7,4 0,6 12,6 13,6 10,4 (3,5) (16,8) (14,8) 13,6 (3,8) (6,4) - 1,4 (2,2) (5,0) (2,2) 8,6 (6,0) Tél : +33 (0)4 42 11 06 00 www .id-logistics.com * Principalement nouveau siège

International

International

Résultat opérationnel courant Amortissement des relations clientèles Charges non courantes

Résultat opérationnel

Résultat financier Impôts

Entreprises associées

Résultat net consolidé

dont résultat net part du groupe

Flux de trésorerie simplifié

En M€

Résultat net consolidé

Dotations aux amortissements

Variation de BFR et autres

Investissements opérationnels nets

Trésorerie générée (consommée) par

les activités

Investissements non opérationnels*

Autres variations

Variations hors activités

Réduction (augmentation) de la dette

financière nette

ANNEXE

FranceFrance

4