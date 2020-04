ID Logistics : assemblée générale à huis clos

20/04/2020 | 14:23

ID Logistics indique que son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte annuelle du 26 mai se tiendra à huis clos c'est-à-dire sans présence les actionnaires, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.



En conséquence, le vote à distance en séance ne sera pas possible et les actionnaires ne pourront voter que préalablement à la tenue de l'assemblée via le formulaire de vote par correspondance ou en donnant procuration au président de l'assemblée, Pascal Teranne.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.