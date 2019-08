ID Logistics : en retrait après ses semestriels

29/08/2019 | 14:05

ID Logistics lâche 4,4% après l'annonce par le groupe de logistique contractuelle, au titre du premier semestre 2019, d'un résultat opérationnel courant en hausse de 31% à 19,5 millions pour un chiffre d'affaires en augmentation de 9,4% à 744,5 millions.



Portzamparc se déclare un peu déçu des résultats de la branche internationale, alors que la France s'est comportée conformément aux attentes, et ramène son estimation de marge opérationnelle courante sur l'ensemble de 2019 de 4 à 3,8%.



Cela étant, 'nous continuons d'être positifs sur la valeur', affirme le bureau d'études, qui indique aussi que le bilan 'autorise une acquisition de taille significative (25% à 30% du CA)'. Il confirme son conseil d'achat et son objectif de cours de 185 euros.



