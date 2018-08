ID Logistics : résultat net semestriel en forte hausse

30/08/2018 | 08:48

ID Logistics annonce au titre du premier semestre 2018 un résultat net en forte amélioration à 7,4 millions d'euros, contre 0,7 million un an auparavant, et un résultat opérationnel courant en hausse de 52% à 14,9 millions.



La société de logistique contractuelle a réalisé un chiffre d'affaires de 680,4 millions, en augmentation de 3,4% et de 6,1% à changes constants, avec une accélération marquée de la croissance au deuxième trimestre, de 5% et de 8,3% à changes constants.



'Traditionnellement, les résultats d'ID Logistics bénéficient d'une saisonnalité plus favorable au second semestre. La croissance du groupe continue d'être portée notamment par des développements importants dans le domaine de l'e-commerce', ajoute le groupe.



