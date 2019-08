ID Logistics : résultat net stable au 1er semestre

29/08/2019 | 07:53

Le groupe de logistique contractuelle ID Logistics annonce au titre du premier semestre 2019 un résultat net stable à 6,6 millions d'euros, un résultat opérationnel courant en hausse de 31% à 19,5 millions et un chiffre d'affaires en augmentation de 9,4% à 744,5 millions.



'Notre positionnement de pure player nous permet ainsi de maintenir une croissance solide et d'accroître notre rentabilité', explique son PDG Eric Hémar, qui compte notamment élargir le portefeuille d'activités et poursuivre le déploiement géographique du groupe.



ID Logistics estime que la croissance du chiffre d'affaires se poursuivra sur l'exercice en cours et, conformément à la saisonnalité de son activité, qu'il devrait enregistrer une augmentation de sa rentabilité au second semestre par rapport au premier.



