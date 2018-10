ID Logistics : Oddo BHF remonte sa cible

09/10/2018 | 09:55

Oddo BHF annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur le titre ID Logistics, passant de 165 à 170 euros, sur fond de perspectives d'amélioration des marges pour l'entreprise spécialisée dans la logistique.



'Le T3 puis le T4 devraient marquer un bon niveau de croissance organique (montée en puissance des nouveaux contrats, plus d'impact des contrats non rentables arrêtés mi-2017). L'effet devises (notamment lié au real brésilien et au peso argentin) devrait en revanche pénaliser cette croissance même s'il reste limité à l'échelle du groupe (pays émergents : 14% du CA). Le ton est confiant et la dynamique est bonne pour ID Logistics', retient l'analyste d'un 'roadshow' organisé la semaine dernière.



Oddo BHF, qui note par ailleurs une bonne visibilité pour 2019-2020, maintient ainsi sa recommandation 'achat' sur le titre ID Logistics.





