ANR au 30/06/2018 : +6,25 % - ANR par action : 56,93  - Capitaux propres consolidés : 445 M - Forte capacité d'investissement

idi

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

Communiqué de presse 19 septembre 2018

ANR AU 30 JUIN 2018 : + 6,25 %

ANR PAR ACTION : 56,93 EUROS CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES : 445 M€

FORTE CAPACITE D'INVESTISSEMENT

DEPUIS LE 1ER JUILLET 2018

CESSION D'AMBRE DELICE ; CESSION EN COURS D'ALBINGIA

PLUSIEURS DOSSIERS D'INVESTISSEMENT A L'ETUDE

Paris, le 19 septembre 2018 - L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce une progression de 6,25 % de son ANR au cours du 1er semestre 2018. Au 30 juin 2018, l'ANR par action s'élève à 56,93 euros1. Cette hausse résulte essentiellement de la performance des participations du portefeuille de private equity Europe et de l'anticipation de cessions, comme Ambre Délice, intervenues dans de bonnes conditions.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare: « Après une année 2017 marquée par une progression record de l'ANR de 47 %, grâce notamment à la cession d'Idinvest Partners, la qualité du portefeuille de l'IDI est telle que toutes les participations font encore progresser l'ANR au 1er semestre. Le second semestre 2018 a commencé par la cession d'Ambre Délice dans de bonnes conditions, et devrait voir se finaliser la cession d'Albingia, que l'IDI détient en portefeuille depuis 12 ans, et ce, dans des conditions également très favorables. L'IDI dispose d'une capacité d'investissement importante pour saisir des opportunités d'investissement dans de nouvelles histoires de croissance et mener sa stratégie, tout en restant sélectif dans un marché où les valorisations semblent parfois excessives. Ainsi, notre équipe d'investissement étudie de nouveaux dossiers et regarde également des opérations de croissance externe pour notre portefeuille de private equity Europe ».

• INVESTISSEMENTS ET CESSIONS REALISES AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2018

Au cours du 1er semestre 2018, l'activité a été marquée principalement par la cession par l'IDI de sa participation dans Idinvest Partners pour une valeur pour 100 % du capital de 325 millions d'euros (TRI de 90 %), et de sa participation minoritaire dans XO Hotel, hôtel quatre étoiles situé dans le 17ème arrondissement de Paris (TRI de 9,8 %).

• PRINCIPAUX EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LE 1ER JUILLET 2018

Depuis le 1er juillet 2018, l'IDI poursuit sa dynamique et a notamment signé ou réalisé au début du second semestre deux opérations :

- Signature d'un contrat de cession sous conditions suspensives avec Groupe Chevrillon et Financière de L'Elbe en vue de la cession de Financière Miro, holding de la société d'assurance Albingia, à Eurazeo associé au management d'Albingia. La réalisation de l'opération pourrait intervenir au cours du second semestre 2018. Concomitamment, l'IDI poursuivra son soutien au développement de CFDP, spécialiste de la protection juridique, aux côtés de Groupe Chevrillon et de Financière de Blacailloux.

- Cession, le 25 juillet 2018, de sa participation dans le groupe Ambre Délice à Perwyn, pour une valeur correspondant à un TRI de 36 % pour l'IDI.

1 ANR retraité du dividende décidé par l'Assemblée Générale du 27 juin 2018, versé en juillet 2018, et tenant compte de la dilution potentielle liée au plan d'actions gratuites du 30 décembre 2016.

L'équipe d'investissement poursuit l'étude de plusieurs dossiers d'investissements et notamment des opérations de croissance externe qui pourraient se conclure au cours des prochains mois.

 RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS

Résultats consolidés (en M€) 30/06/2017 30/06/2018 Résultat des activités d'investissement 52,6 35,6 Autres produits et charges opérationnels -4,4 -6,9 Résultat financier -0,8 -0,7 Impôts -0,6 5,9 Résultat net part du Groupe 46,7 33,8 Bilan (en M€) 31/12/2017 30/06/2018 Fonds propres consolidés (part du Groupe) 456,6 444,6 Trésorerie et actifs liquides (nets de dettes)(1) 20,1 50,4 ANR (en M€) et ANR par action (en €) 31/12/2017 30/06/2018 ANR (M€) 456,6 442,7 ANR par action (en €)(2) 59,33(3) 56,93(4) (1) Inclut la trésorerie des filiales non consolidées de l'IDI (2) ANR des commanditaires

(3) 53,58 euros après prise en compte du dividende de 5,75 euros décidé par l'AG du 27 juin 2018

(4) ANR qui tient compte de la dilution potentielle liée au plan d'actions gratuites du 30 décembre 2016

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une societ́ é d'investissement coteé speć ialiseé depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes ́ entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagee avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu beń ef́ icier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualise,́ dividendes reí nvestis, de 16,97 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP : Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs :

IDI :

Tatiana Nourissat

Tél. : + 33 1 55 27 80 00 E-mail :t.nourissat@idi.fr

Contacts presse : Verbatee Jérôme Goaer

Tél. : + 33 6 61 61 79 34

E-mail :j.goaer@verbatee.com Valérie Sabineu

Tél. : + 33 6 61 61 76 73

E-mail :v.sabineu@verbatee.com

Groupe IDI - 18, avenue Matignon 75008 PARIS - +33 1 55 27 80 00 - www.idi.fr - communications@idi.fr