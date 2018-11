IDI : ALKAN acquiert la société SECA AUTOMATISMES - Les sociétés d'investissement IDI et CHEVRILLON constituent un pôle européen d'excellence dans les équipements aéronautiques militaires et civils

idi

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

ALKAN ACQUIERT LA SOCIETE SECA AUTOMATISMES

LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT IDI ET CHEVRILLON CONSTITUENT UN POLE EUROPEEN D'EXCELLENCE

DANS LES EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES MILITAIRES ET CIVILS

Paris, le 20 novembre 2018 - Groupe Chevrillon et l'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annoncent la constitution d'un pôle européen d'excellence dans le secteur des équipements aéronautiques militaires et civils autour du Groupe ALKAN, leader sur les systèmes d'emports et d'éjection, dirigé par Armand Carlier, grâce à l'acquisition de la société française SECA Automatismes, spécialisée dans l'électronique et l'électromécanique civiles et militaires.

ALKAN, leader français des systèmes d'emport et d'éjection, renforce grâce à cette opération ses capacités dans 4 domaines : l'électronique, les moyens de test, les câblages ainsi que les équipements embarqués, en particulier pour les Patrouilleurs Maritimes. Avec cette acquisition technologique et stratégique, ALKAN devient le seul équipementier européen à couvrir l'ensemble des besoins sur ce segment.

Creé ́e il y a 40 ans par ses 2 fondateurs Jean-Pierre Concaret et Robert Barthoux, rachetée il y a 16 ans par Michel Nespoulous et Yves Jacquin Depeyre et implantée à Saint Soupplets en Seine & Marne près de l'aéroport de Roissy, SECA Automatismes -www.seca-auto.com- a pour savoir-faire l'étude, la réalisation et la maintenance d'équipements informatiques, électroniques et électromécaniques destinés à des utilisateurs civils et militaires. Fort de ses 30 collaborateurs et dirigée par Franck Hayoun (présent depuis sa création), l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros.

Le Groupe consolidé conservera les unités de production d'ALKAN et SECA Automatismes et génèrera un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros, dont 55% à l'international. Ce build-up permet au Groupe de disposer d'une offre élargie à plus forte valeur ajoutée. L'intégration sera facilitée par la complémentarité des équipes et la recherche d'efficacité.

Armand Carlier, Président d'ALKAN, se réjouit de cette complémentarité :

« Nous nous félicitons de cette première croissance externe dans le domaine électronique et des compétences de SECA Automatismes qui nous permettent d'ajouter des services adjacents à notre panel existant. En mêlant les compétences mécaniques et électroniques, ALKAN proposera désormais des systèmes complets pour ses éjecteurs, offre très attendue sur les programmes à l'international où le Groupe réalise déjà la majorité de son chiffre d'affaires. »

Franck Hayoun, Directeur Général de SECA Automatismes de rajouter :

« Grâce à la qualité de ses équipes, SECA Automatismes a connu en 40 ans un développement important et s'est forgée une excellente image de marque auprès des plus grands donneurs d'ordres pour aujourd'hui constituer un pôle électrique/électronique reconnu. La parfaite complémentarité des métiers avec ALKAN, leur volonté d'aller conquérir de nouveaux marchés à l'International en créant un pôle d'excellence dans le secteur des équipementsaéronautiques militaires et civils, constituent le meilleur gage de pérennité pour nos activités. Ensemble nous serons plus forts pour partir à la conquête de nouveaux marchés et pour répondre aux besoins croissants des industriels qui souhaitent limiter le nombre de leurs fournisseurs. »

Par ailleurs, Julien Bentz, Partner et membre du comité exécutif de l'IDI déclare :

« Avec le groupe Chevrillon, Armand Carlier et le management d'ALKAN, nous avons étudié de nombreux dossiers et avons retenu uniquement les savoir-faire qui peuvent apporter au Groupe une offre à plus forte ajoutée et en adéquation avec les attentes des clients à l'international. Cette opération permet également de s'ouvrir vers le marché civil.»

Et François de Guitaut, Associé du Groupe Chevrillon conclut :

« Ce build-up permet de développer de réelles synergies industrielles et commerciales, en maîtrisant davantage tous les enjeux électroniques, en accélérant le développement des activités de bancs de tests ultraperformants, tels que fournis pour le Rafale. D'autres dossiers d'acquisitions sont à l'étude. »

Intervenants / Conseils :

SECA Automatismes : Michel Nespoulous, Yves Jacquin-Depeyre, Franck Hayoun Alkan : Armand Carlier, Lionel Levy

Groupe Chevrillon : François de Guitaut, Charles Best, Caroline Jurien de la Gravière IDI : Julien Bentz, Alexis Garand-Clavel, Tatiana Nourissat, Jonas BouaouliGoetzpartners Corporate Finance (Conseil acquéreur / M&A) : Guillaume Piette Odéris (Conseil acquérieur / Finance) : Aurélien Vion, Paul Locatelli

HBC (Conseil acquéreur / Corporate) : Erwan Cossé

Hogan Lovells (Conseil acquéreur / Fiscalité) : Laurent Ragot

Hogan Lovells (Conseil acquéreur / Financement) : Alexander Premont, Ariane Berthoud

Aurignac Finance (Conseil cédant / M&A) : Raphaël Brenier, Christine Kairouz

LMT Avocats (Conseil cédant / Corporate) : Antoine Lemétais

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une societ́ é d'investissement coteé speć ialiseé depuis plus de 45 ans dans ́ l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagee avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu beń ef́ icier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualise,́ dividendes reí nvestis, de 16,36 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP : Reuters : IDVP.PA

Contacts investisseurs : Contacts presse : Verbatee Julien Bentz Jérôme Goaer Tél. : + 33 1 55 27 80 00 Tél. : + 33 6 61 61 79 34 E-mail : j.bentz@idi.fr E-mail : j.goaer@verbatee.com Tatiana Nourissat Valéries Sabineu Tél. : + 33 1 55 27 80 00 Tél. : + 33 6 61 61 76 73 E-mail : t.nourissat@idi.fr E-mail : v.sabineu@verbatee.com A propos de Groupe Chevrillon :

Le Groupe Chevrillon est une société d'investissement qui investit depuis vingt-cinq ans dans de belles entreprises industrielles ou de services ; les actionnaires de Chevrillon & Associés sont deux familles, possédant une ancienne tradition industrielle dans la pharmacie pour l'une, et dans l'imprimerie et les médias pour l'autre, en France et à l'étranger. Avec environ 400 millions d'euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts pour construire des ETI solides et pérennes. Le Groupe Chevrillon a toute souplesse, notamment sur ses horizons de sortie.

Contact :

François de Guitaut Tel : + 33 6 88 69 75 05

E-mail : fg@groupechevrillon.com

idi

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

ALKAN ACQUIERT LA SOCIETE SECA AUTOMATISMES

LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT IDI ET CHEVRILLON CONSTITUENT UN POLE EUROPEEN D'EXCELLENCE

DANS LES EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES MILITAIRES ET CIVILS

Paris, le 20 novembre 2018 - Groupe Chevrillon et l'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annoncent la constitution d'un pôle européen d'excellence dans le secteur des équipements aéronautiques militaires et civils autour du Groupe ALKAN, leader sur les systèmes d'emports et d'éjection, dirigé par Armand Carlier, grâce à l'acquisition de la société française SECA Automatismes, spécialisée dans l'électronique et l'électromécanique civiles et militaires.

ALKAN, leader français des systèmes d'emport et d'éjection, renforce grâce à cette opération ses capacités dans 4 domaines : l'électronique, les moyens de test, les câblages ainsi que les équipements embarqués, en particulier pour les Patrouilleurs Maritimes. Avec cette acquisition technologique et stratégique, ALKAN devient le seul équipementier européen à couvrir l'ensemble des besoins sur ce segment.

Creé ́e il y a 40 ans par ses 2 fondateurs Jean-Pierre Concaret et Robert Barthoux, rachetée il y a 16 ans par Michel Nespoulous et Yves Jacquin Depeyre et implantée à Saint Soupplets en Seine & Marne près de l'aéroport de Roissy, SECA Automatismes -www.seca-auto.com- a pour savoir-faire l'étude, la réalisation et la maintenance d'équipements informatiques, électroniques et électromécaniques destinés à des utilisateurs civils et militaires. Fort de ses 30 collaborateurs et dirigée par Franck Hayoun (présent depuis sa création), l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros.

Le Groupe consolidé conservera les unités de production d'ALKAN et SECA Automatismes et génèrera un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros, dont 55% à l'international. Ce build-up permet au Groupe de disposer d'une offre élargie à plus forte valeur ajoutée. L'intégration sera facilitée par la complémentarité des équipes et la recherche d'efficacité.

Armand Carlier, Président d'ALKAN, se réjouit de cette complémentarité :

« Nous nous félicitons de cette première croissance externe dans le domaine électronique et des compétences de SECA Automatismes qui nous permettent d'ajouter des services adjacents à notre panel existant. En mêlant les compétences mécaniques et électroniques, ALKAN proposera désormais des systèmes complets pour ses éjecteurs, offre très attendue sur les programmes à l'international où le Groupe réalise déjà la majorité de son chiffre d'affaires. »

Franck Hayoun, Directeur Général de SECA Automatismes de rajouter :

« Grâce à la qualité de ses équipes, SECA Automatismes a connu en 40 ans un développement important et s'est forgée une excellente image de marque auprès des plus grands donneurs d'ordres pour aujourd'hui constituer un pôle électrique/électronique reconnu. La parfaite complémentarité des métiers avec ALKAN, leur volonté d'aller conquérir de nouveaux marchés à l'International en créant un pôle d'excellence dans le secteur des équipementsaéronautiques militaires et civils, constituent le meilleur gage de pérennité pour nos activités. Ensemble nous serons plus forts pour partir à la conquête de nouveaux marchés et pour répondre aux besoins croissants des industriels qui souhaitent limiter le nombre de leurs fournisseurs. »

Par ailleurs, Julien Bentz, Partner et membre du comité exécutif de l'IDI déclare :

« Avec le groupe Chevrillon, Armand Carlier et le management d'ALKAN, nous avons étudié de nombreux dossiers et avons retenu uniquement les savoir-faire qui peuvent apporter au Groupe une offre à plus forte ajoutée et en adéquation avec les attentes des clients à l'international. Cette opération permet également de s'ouvrir vers le marché civil.»

Et François de Guitaut, Associé du Groupe Chevrillon conclut :

« Ce build-up permet de développer de réelles synergies industrielles et commerciales, en maîtrisant davantage tous les enjeux électroniques, en accélérant le développement des activités de bancs de tests ultraperformants, tels que fournis pour le Rafale. D'autres dossiers d'acquisitions sont à l'étude. »

Intervenants / Conseils :

SECA Automatismes : Michel Nespoulous, Yves Jacquin-Depeyre, Franck Hayoun Alkan : Armand Carlier, Lionel Levy

Groupe Chevrillon : François de Guitaut, Charles Best, Caroline Jurien de la Gravière IDI : Julien Bentz, Alexis Garand-Clavel, Tatiana Nourissat, Jonas BouaouliGoetzpartners Corporate Finance (Conseil acquéreur / M&A) : Guillaume Piette Odéris (Conseil acquérieur / Finance) : Aurélien Vion, Paul Locatelli

HBC (Conseil acquéreur / Corporate) : Erwan Cossé

Hogan Lovells (Conseil acquéreur / Fiscalité) : Laurent Ragot

Hogan Lovells (Conseil acquéreur / Financement) : Alexander Premont, Ariane Berthoud

Aurignac Finance (Conseil cédant / M&A) : Raphaël Brenier, Christine Kairouz

LMT Avocats (Conseil cédant / Corporate) : Antoine Lemétais

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une societ́ é d'investissement coteé speć ialiseé depuis plus de 45 ans dans ́ l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagee avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu beń ef́ icier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualise,́ dividendes reí nvestis, de 16,36 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP : Reuters : IDVP.PA

Contacts investisseurs : Contacts presse : Verbatee Julien Bentz Jérôme Goaer Tél. : + 33 1 55 27 80 00 Tél. : + 33 6 61 61 79 34 E-mail : j.bentz@idi.fr E-mail : j.goaer@verbatee.com Tatiana Nourissat Valéries Sabineu Tél. : + 33 1 55 27 80 00 Tél. : + 33 6 61 61 76 73 E-mail : t.nourissat@idi.fr E-mail : v.sabineu@verbatee.com A propos de Groupe Chevrillon :

Le Groupe Chevrillon est une société d'investissement qui investit depuis vingt-cinq ans dans de belles entreprises industrielles ou de services ; les actionnaires de Chevrillon & Associés sont deux familles, possédant une ancienne tradition industrielle dans la pharmacie pour l'une, et dans l'imprimerie et les médias pour l'autre, en France et à l'étranger. Avec environ 400 millions d'euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts pour construire des ETI solides et pérennes. Le Groupe Chevrillon a toute souplesse, notamment sur ses horizons de sortie.

Contact :

François de Guitaut Tel : + 33 6 88 69 75 05

E-mail : fg@groupechevrillon.com

idi

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

ALKAN ACQUIERT LA SOCIETE SECA AUTOMATISMES

LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT IDI ET CHEVRILLON CONSTITUENT UN POLE EUROPEEN D'EXCELLENCE

DANS LES EQUIPEMENTS AERONAUTIQUES MILITAIRES ET CIVILS

Paris, le 20 novembre 2018 - Groupe Chevrillon et l'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annoncent la constitution d'un pôle européen d'excellence dans le secteur des équipements aéronautiques militaires et civils autour du Groupe ALKAN, leader sur les systèmes d'emports et d'éjection, dirigé par Armand Carlier, grâce à l'acquisition de la société française SECA Automatismes, spécialisée dans l'électronique et l'électromécanique civiles et militaires.

ALKAN, leader français des systèmes d'emport et d'éjection, renforce grâce à cette opération ses capacités dans 4 domaines : l'électronique, les moyens de test, les câblages ainsi que les équipements embarqués, en particulier pour les Patrouilleurs Maritimes. Avec cette acquisition technologique et stratégique, ALKAN devient le seul équipementier européen à couvrir l'ensemble des besoins sur ce segment.

Creé ́e il y a 40 ans par ses 2 fondateurs Jean-Pierre Concaret et Robert Barthoux, rachetée il y a 16 ans par Michel Nespoulous et Yves Jacquin Depeyre et implantée à Saint Soupplets en Seine & Marne près de l'aéroport de Roissy, SECA Automatismes -www.seca-auto.com- a pour savoir-faire l'étude, la réalisation et la maintenance d'équipements informatiques, électroniques et électromécaniques destinés à des utilisateurs civils et militaires. Fort de ses 30 collaborateurs et dirigée par Franck Hayoun (présent depuis sa création), l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros.

Le Groupe consolidé conservera les unités de production d'ALKAN et SECA Automatismes et génèrera un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros, dont 55% à l'international. Ce build-up permet au Groupe de disposer d'une offre élargie à plus forte valeur ajoutée. L'intégration sera facilitée par la complémentarité des équipes et la recherche d'efficacité.

Armand Carlier, Président d'ALKAN, se réjouit de cette complémentarité :

« Nous nous félicitons de cette première croissance externe dans le domaine électronique et des compétences de SECA Automatismes qui nous permettent d'ajouter des services adjacents à notre panel existant. En mêlant les compétences mécaniques et électroniques, ALKAN proposera désormais des systèmes complets pour ses éjecteurs, offre très attendue sur les programmes à l'international où le Groupe réalise déjà la majorité de son chiffre d'affaires. »

Franck Hayoun, Directeur Général de SECA Automatismes de rajouter :

« Grâce à la qualité de ses équipes, SECA Automatismes a connu en 40 ans un développement important et s'est forgée une excellente image de marque auprès des plus grands donneurs d'ordres pour aujourd'hui constituer un pôle électrique/électronique reconnu. La parfaite complémentarité des métiers avec ALKAN, leur volonté d'aller conquérir de nouveaux marchés à l'International en créant un pôle d'excellence dans le secteur des équipements