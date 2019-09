IDI : Hausse de l'ANR au 30 juin 2019 : + 3,02 % - Capitaux propres consolidés : 480 M - 6 investissements réalisés depuis le 1er janvier 2019 - Capacité d'investissement de 136 M au 01/09/2019

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY Communiqué de presse

19 septembre 2019





HAUSSE DE L’ANR AU 30 JUIN 2019 : + 3,02 %

CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES : 480 M€

6 INVESTISSEMENTS REALISES DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019

CAPACITE D’INVESTISSEMENT DE 136 MILLIONS D’EUROS AU 01/09/2019





Paris, le 19 septembre 2019 – L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce des résultats semestriels 2019 robustes avec un actif net réévalué en progression de + 3,02 % au cours du 1er semestre 2019. L’équipe d’investissement connaît une activité très soutenue en 2019 avec déjà 6 investissements réalisés depuis le début de l’année : trois build-up et trois nouvelles participations au sein du portefeuille.

CROISSANCE DE L’ACTIF NET RÉÉVALUÉ : + 3,02 %

L’actif net réévalué du 1er semestre 2019 est en progression de 3,02 % par rapport au 31/12/2018. L’ANR par action de l’IDI atteint 61,78 euros au 30 juin 2019. Cette nouvelle hausse s’explique par la qualité du portefeuille et la performance des actifs liquides.

Fort des 6 investissements annoncés depuis le début de l’année, y compris celui réalisé fin juillet dans Freeland et Invisia, et après prise en compte du dividende versé début juillet, l’IDI conserve une capacité d’investissement importante de 136 millions d’euros. A cela s’ajoute deux lignes de crédit tirables d’un montant global de 45 millions d’euros.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « L’IDI poursuit sa croissance avec un ANR en hausse de 3,02 %. L’activité est très dynamique tout en restant sélective depuis le début de l’année en termes d’investissement, puisque déjà 3 build-up et 3 nouvelles histoires de croissance ont été réalisés. Afin d’accompagner le développement de son portefeuille et de poursuivre ses investissements sélectifs et opportunistes, l’IDI a renforcé son équipe en recrutant deux chargées d’affaires : Jeanne Delahaye et Inès Lavril. Cette activité soutenue semble se confirmer pour les prochains mois et plusieurs dossiers sont à l’étude.»

L’IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L’IDI a ainsi fait bénéficier ses actionnaires d’un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 16,1 % depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de 65,7 en 27 ans.

INVESTISSEMENTS ET CESSIONS REALISÉES AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2019

Le 1er semestre 2019 a été très actif en termes d’investissements : 3 build-up et 2 nouvelles participations.

3 build-up :

Acquisition par Dubbing Brothers de Film & Fernseh Synchron (FFS), un des leaders allemands du doublage de films et séries TV.

Acquisition par Ateliers de France (anciennement Groupe Mériguet) de la société autrichienne Sinnex, l’un des leaders européens de l’agencement intérieur de yachts de luxe.

Acquisition de 4 sociétés italiennes par le groupe Orca pour créer une entité dédiée aux tissus carbone et matériaux composites techniques : G. Angeloni srl leader dans la commercialisation de matériaux composite, ITT srl spécialisée dans le tissage de tissus à partir de fibres de carbone et de fibres aramide, Dynanotex dans le tissage avec une technique innovante d’étalement des fibres de carbone, et Impregnatex Compositi srl, spécialisée dans le processus de pré-imprégnation des tissus.

2 acquisitions de nouvelles participations :

Groupe Label : exploite plusieurs sites internet dont mistermenuiserie.com et ses 50 show-rooms en France.

Formalian : le leader de la formation aux métiers du bien-être en France (Sophrologie …).



FAITS SIGNIFICATIFS DEPUIS LE 1er JUILLET 2019

La dynamique d’investissement s’est poursuivie avec l’acquisition et le rapprochement simultané fin juillet de Freeland Group et d’Invisia en créant le groupe NewLife, leader français incontesté du portage salarial et des services aux indépendants.

D’autres dossiers sont actuellement à l’étude. L’IDI dispose au 1er septembre 2019, d’une capacité d’investissement de 136 millions d’euros pour investir sur le long terme dans de nouvelles sociétés et venir renforcer par build-up ses participations afin qu’elles deviennent des leaders européens voire mondiaux.

RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX INDICATEURS

La norme IFRS 10 prévoit qu’une société qui répond à la définition d’entité d’investissement ne consolide pas les filiales qu’elle contrôle à l’exception des filiales fournissant des services directement liés aux activités d’investissement.

En conséquence, toutes les participations sont enregistrées en juste valeur par le résultat. Le périmètre consolidé de l’IDI comprend l’IDI et deux filiales de services.

Résultats consolidés (en millions €) 30/06/2018 30/06/2019 Résultat des activités d'investissement 35,6 23,1 Autres produits et charges opérationnels -6,9 -5,6 Résultat financier -0,7 -1,4 Impôts +5,9 -1,2 Résultat net part du Groupe 33,8 14,9 Bilan (en M€) 31/12/2018 Fonds propres consolidés (part du Groupe) 480,0 481,1 Trésorerie augmentée des actifs liquides 211,7 186,4 ANR (en M€) et ANR par action (en €) 31/12/2018 ANR (M€) 478,7 479,8 ANR par action (en M€) (1) 61,87 (2) (3) 61,78 (3)

(1) ANR des commanditaires

(2) Soit 59,97 euros après retraitement des dividendes décidés par l’assemblée générale du 26 juin 2019 et dont le versement a été réalisé en juillet 2019 (1,90 euro)

(3) ANR qui tient compte de la dilution potentielle liée au plan d’actions gratuites du 30 décembre 2016

A propos de l’IDI :

L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis près de 50 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l’IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 16,1 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA





Contact investisseurs :

Tatiana Nourissat



Tél. : + 33 1 55 27 80 00

E-mail : t.nourissat@idi.fr







Contacts presse : Verbatee

Jérôme Goaer

Tél. : + 33 6 61 61 79 34

E-mail : j.goaer@verbatee.com







Valérie Sabineu

Tél. : + 33 6 61 61 76 73

E-mail : v.sabineu@verbatee.com





Groupe IDI – 18, avenue Matignon 75008 PARIS - +33 1 55 27 80 00 – www.idi.fr – communications@idi.fr

Pièce jointe