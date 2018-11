IDI : Information financière trimestrielle - 3ème trimestre 2018. Progression de l'ANR par action : + 6,73 % sur 9 mois, à 57,18 . Capitaux propres : 446 M. Forte capacité d'investissement : 193 M

idi INVESTIR EN PRIVATE EQUITY





INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE

PROGRESSION DE L'ANR PAR ACTION : + 6,73 % SUR

9 MOIS, A 57,18 €

TOUTES LES PARTICIPATIONS PARTICIPENT A LA HAUSSE DE L'ANR

CAPITAUX PROPRES : 446 M€

FORTE CAPACITE D'INVESTISSEMENT : 193 M€

Paris, le 9 novembre 2018 - L'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce une progression de + 6,73 % de son ANR au cours des 9 premiers mois de 2018 et de + 0,44 % au troisième trimestre. Au 30 septembre 2018, l'IDI dispose d'une trésorerie et d'actifs liquides de 193 M€ (tenant compte du dividende versé en juillet), traduisant la forte capacité d'investissement du Groupe.

Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI, déclare : « La qualité du portefeuille de l'IDI lui permet d'afficher une progression de l'ANR sur 9 mois de près de 7 %, après une année 2017 exceptionnelle avec une croissance record de 47 %. L'équipe d'investissement de l'IDI est très active pour rechercher de nouvelles participations tout en veillant à préserver une discipline en matière de prix permettant de viser des retours sur investissement en ligne avec les performances passées. Etant une société d'investissement, l'IDI n'est pas contraint par une durée de détention de ses participations et peut prendre le temps de créer de la valeur sur son portefeuille. Nos actionnaires cherchent du rendement sur le long terme. Fort de très nombreuses belles histoires d'investissements et d'une capacité d'investissement importante, l'IDI dispose de tous les ingrédients pour satisfaire toutes ses parties prenantes dans les années à venir : actionnaires, collaborateurs et participations. »

· INVESTISSEMENTS ET CESSIONS DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018

Au cours des 9 premiers mois de 2018, l'IDI a eu une forte activité de cession, avec (i) la réalisation des cessions suivantes dans de très bonnes conditions : Idinvest Partners en avril (TRI de 90 %), XO Hôtel en mars (TRI de 10 %) et Ambre Délice en juillet (TRI de 36 %) et (ii) la signature de la cession d'Albingia dont la réalisation devrait intervenir avant la fin de l'exercice.

Parallèlement, l'équipe d'investissement a travaillé sur plusieurs dossiers d'investissements et de nombreuses opérations de croissance externe. En outre, l'IDI réinvestira concomitamment à la cession d'Albingia dans la société de protection juridique, CFDP.

· FORTS RETOURS SUR INVESTISSEMENT POUR LES ACTIONNAIRES DE L'IDI

Depuis son introduction en bourse en 1991, l'IDI affiche un TRI pour l'actionnaire (dividendes réinvestis) de 16,36 % par an - soit un multiple de 62,25 en 26 ans - significativement supérieur aux autres performances dans le secteur du capital-investissement.

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 16,36 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP : Reuters : IDVP.PA

Contact investisseurs :

IDI :

Tatiana Nourissat

Tél. : + 33 1 55 27 80 00

E-mail : t.nourissat@idi.fr

Contacts presse : Verbatee

Jérôme Goaer

Tél. : + 33 6 61 61 79 34

E-mail : j.goaer@verbatee.com

Valérie Sabineu

Tél. : + 33 6 61 61 76 73

E-mail : v.sabineu@verbatee.com

