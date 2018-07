IDI : L'IDI et les dirigeants-fondateurs annoncent la cession du groupe Ambre Delice à Perwyn pour une valeur d'entreprise correspondant à un TRI de 36 % pour l'IDI

L'IDI ET LES DIRIGEANTS-FONDATEURS ANNONCENT LA CESSION DU GROUPE AMBRE DELICE A PERWYN POUR UNE VALEUR D'ENTREPRISE CORRESPONDANT A UN TRI DE 36% POUR L'IDI

Paris, le 25 juillet 2018 - L'IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, annonce ce jour avoir cédé avec les dirigeants-fondateurs Jean-Daniel et Frédérique Hertzog le groupe Ambre Délice, plus connu sous sa marque Isla Délice à Perwyn, une société d'investissement basée à Londres.

Isla Délice, créée en 1990, est la marque pionnière du marché Halal et le leader incontesté en France avec la plus grande part de marché. Véritable moteur du marché tant en grande distribution qu'en circuit spécialisé, Isla Délice produit et commercialise plus de 250 références en charcuterie, surgelés et depuis quelques années des solutions repas (plats cuisinés, box, etc.) en France majoritairement mais également à l'international.

Depuis 2015, accompagné par l'IDI, Isla Délice a conforté sa place de leader en poursuivant régulièrement ses innovations-produits afin de développer de nouvelles habitudes de consommation et en renforçant son maillage commercial tant en France qu'à l'international. Durant cette période, le chiffre d'affaires a crû de plus de 40% pour s'établir à plus de 70 millions d'Euros.

Conclue en association avec les dirigeants-fondateurs, Jean-Daniel et Frédérique Hertzog, qui assureront une transition longue aux côtés de Perwyn, cette nouvelle opération va permettre à la société de poursuivre sa stratégie de croissance autour de l'équipe de management historique en accélérant notamment son développement à l'international.

Marco de Alfaro, Partner et Membre du Comité Exécutif d'IDI, déclare :

« Notre thèse d'investissement était simple : investir dans le leader d'un marché en croissance structurelle forte, mais Isla Délice a, en plus, su surperformer son business-plan par l'innovation produit et un marketing de qualité qui ont conduit à de nouveaux gains de parts de marché et à une forte progression des résultats. IDI réalise in fine un TRI de près de 36% sur cet investissement. Nous sommes ravis qu'un groupe comme Perwyn puisse prendre le relais afin de continuer à offrir au groupe Isla Délice les moyens de ses ambitions et à garantir une vue long terme pour continuer de croître et d'innover. »

Alexis Garand-Clavel, Directeur à l'IDI, précise :

« Nous sommes très heureux d'avoir accompagné Frédérique et Jean-Daniel dans cette phase de croissance forte pendant laquelle la société a conforté sa position de leader en France tout en adaptant son outil de production. Isla Délice est aujourd'hui dans d'excellentes dispositions pour aborder son développement à l'étranger. »

Frédérique et Jean-Daniel Hertzog, fondateurs et dirigeants du groupe Isla Délice, d'ajouter :

« Nous remercions l'IDI qui a su jouer son rôle de sparring partner de manière remarquable aussi bien sur les sujets opérationnels que financiers. Isla Délice est promise à un très bel avenir avec ce nouvel actionnaire de long terme, Perwyn, qui partage notre vision stratégique. »

Andrew Wynn, Partner chez Perwyn, conclut :

« Nous sommes très heureux d'accompagner le groupe Isla Délice dans cette transition pour ce qui est notre premier investissement en France. Nous tenons également à féliciter Jean-Daniel et Frédérique Hertzog pour le formidable parcours réalisé jusqu'à aujourd'hui. Nous allons oeuvrer dans la continuité de ce qui a été fait pour affirmer le leadership d'Isla Délice en France mais également dupliquer ce modèle à succès à l'étranger. A travers nos investissements existants et notre partenariat avec Chris de Wolf, nous bénéficions d'une expérience pertinente et approfondie dans le secteur de l'agro-alimentaire. »

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis plus de 45 ans dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,52 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP : Reuters : IDVP.PA

A propos de Perwyn :

Perwyn est un investisseur de private equity basé à Londres avec une spécialisation dans le secteur de l'agro-alimentaire. Bénéficiant d'une structure evergreen, Perwyn cherche à investir dans des entreprises à forte croissance menée par leur fondateur qui traverse des périodes de transition. Spécialisée sur le mid-market, Perwyn accompagne notamment les transitions de sociétés valorisées jusqu'à 150 m€.

