IDI : L'IDI rejoint le Groupe Chevrillon au capital de Voip Telecom, l'un des principaux opérateurs télécom BtoB indépendants en France, afin de soutenir la stratégie ambitieuse de croissance externe du groupe

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY TELECOM

L’IDI rejoint le Groupe Chevrillon au capital de Voip Telecom,

l’un des principaux opérateurs télécom BtoB indépendants en France,

afin de soutenir la stratégie ambitieuse de croissance externe du groupe.

Paris, le 5 mars 2020 – L’IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annonce avoir pris, aux côtés de l’équipe de management et du Groupe Chevrillon, actionnaire financier de référence depuis juillet dernier, une participation minoritaire dans Voip Telecom, un opérateur télécom indépendant de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence, …) hébergée dans le cloud.

Créé en 2012 par William Binet, Voip Telecom a connu en quelques années un développement exceptionnel, rendu possible par une stratégie active combinant croissance organique et acquisitions, une excellence commerciale, et un contexte de marché favorable lié à la disparition progressive du RTC (réseau historique des téléphones fixes).

Voip Telecom s'adresse à une clientèle publique et privée, de la PME au grand compte, à la recherche d’une offre sur-mesure à choisir parmi la palette complète d’activités de l’opérateur (téléphonie fixe, mobile, connexion Internet, cloud, etc.) et d’un excellent service client. Le groupe a récemment lancé une offre en marque blanche, VoiceManager, à destination des PME et TPE.

Avec l’arrivée de l’IDI aux côtés du Groupe Chevrillon, Voip Telecom dispose de moyens financiers renforcés afin d’accélérer sa stratégie ambitieuse de build up, en se tournant notamment vers des dossiers plus structurants que par le passé, sur un marché en consolidation. Le groupe s’est montré particulièrement actif depuis 2014 avec près d’un rachat par an, et deux l’an passé : Mc Group – Parson en début d'année dernière et la reprise de l’intégrateur télécom Itac en décembre. Avec près de 400 collaborateurs, répartis dans quatorze implantations en France, le groupe consolide un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros en 2019.

William Binet, Président et Fondateur de Voip Telecom, déclare : « Avec la participation de l’IDI, investisseur institutionnel reconnu, nous renforçons notre capacité à être réactifs pour accélérer notre stratégie de croissance externe afin de devenir rapidement l’acteur français de référence dans le monde des opérateurs télécoms B2B indépendants. »

François de Guitaut, Associé chez Chevrillon & Cie, d’ajouter : « Nos partenaires de l’IDI avec lesquels nous avons partagé plusieurs succès par le passé nous ont approchés pour nous aider à faire croître encore davantage Voip Telecom alors que les opportunités de consolidation ne manquent pas. »

Et Julien Bentz, Partner et membre du comité exécutif de l’IDI de conclure : « Nous sommes ravis d’accompagner William Binet et Pierre de Leusse, serial entrepreneurs de talent, et nos associés de Chevrillon & Cie, dans leur ambitieux projet de consolidation de leur marché en pleine mutation. »





A propos de Voip Telecom ( www.voip-telecom.com ) :

Voip Telecom est un opérateur télécom de nouvelle génération pour entreprises, spécialisé dans les technologies de téléphonie unifiée (convergence fixe, mobile, sms/chat, visio, conférence, …) hébergée dans le cloud.

Voip Telecom offre aux PME, grands groupes et administrations, l’ensemble des produits et services leur permettant d’avoir une téléphonie moderne et performante. Le groupe compte aujourd’hui plus de 10 000 clients et près de 400 collaborateurs.

Le groupe a une présence nationale avec des agences à Paris et région parisienne, à Meaux, en Normandie (Le Havre, Caen), à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Beauvais et Lille. Voip Telecom est membre de Resadia.

A propos du Groupe Chevrillon ( www.groupechevrillon.com ) :

Le Groupe Chevrillon est une société d’investissement qui investit depuis vingt-cinq ans dans des entreprises de croissance. Le Groupe Chevrillon bénéficie d’un actionnariat stable depuis sa création, autour de deux familles fondatrices possédant une forte tradition industrielle et entrepreneuriale.

Avec environ 400 millions d’euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts sur les sociétés et les équipes de management dans lesquelles il croit.

A propos de l'IDI ( www.idi.fr ) :

L’IDI, pionnier de l’investissement en France, est une société d’investissement cotée spécialisée depuis près de 50 ans dans l’accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l’IDI est partagée avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l’introduction en bourse en 1991 d’un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,68 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA





