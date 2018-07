IDI : L'IDI sort du groupe Ambre Délice

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’IDI, groupe côté spécialiste du capital-investissement, a cédé avec les dirigeants-fondateurs Jean-Daniel et Frédérique Hertzog le groupe Ambre Délice, plus connu sous sa marque Isla Délice, à Perwyn, une société d’investissement basée à Londres. Isla Délice, créée en 1990, est la marque pionnière du marché Halal et le leader incontesté en France avec la plus grande part de marché. Depuis 2015, accompagné par l’IDI, son chiffre d’affaires a crû de plus de 40% pour s’établir à plus de 70 millions d’euros."Notre thèse d'investissement était simple : investir dans le leader d'un marché en croissance structurelle forte, mais Isla Délice a, en plus, su surperformer son business-plan par l'innovation produit et un marketing de qualité qui ont conduit à de nouveaux gains de parts de marché et à une forte progression des résultats. IDI réalise in fine un TRI de près de 36% sur cet investissement", indique Marco de Alfaro, Partner et membre du Comité exécutif d'IDI.