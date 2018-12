IDI : Les sociétés d'investissement IDI et Chevrillon cèdent Albingia à Eurazeo et Financière de l'Elbe et poursuivent leurs investissements dans CFDP Assurances

idi

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY

LES SOCIETES D'INVESTISSEMENT IDI ET CHEVRILLON

CEDENT ALBINGIA

A EURAZEO ET FINANCIERE DE L'ELBE

ET POURSUIVENT LEURS INVESTISSEMENTS DANS CFDP ASSURANCES

Paris, le 21 décembre 2018 - Groupe Chevrillon et l'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, annoncent avoir cédé Albingia à Eurazeo et Financière de l'Elbe. L'IDI et le Groupe Chevrillon avaient investi à parité égale il y a 12 ans aux côtés des équipes d'Albingia. Cette association a offert un retour de plus de 8,5x aux porteurs du projet. Pendant ces 12 années, les actionnaires ont notamment réalisé 2 opérations de croissance externe : Cavalassur (leader de l'assurance des chevaux en France) et CFDP (spécialiste de la protection juridique).

Fondée en 1901 à Hambourg (Allemagne) et présente en France depuis 1962, Albingia est aujourd'hui l'unique acteur indépendant dans l'assurance des entreprises en France. Elle a collecté plus 220M€ de primes en 2017 et affiche un bilan de près d'un milliard d'euros. Opérant sur l'intégralité du territoire, la Compagnie distribue exclusivement ses produits via un réseau de plus de 3 600 courtiers partenaires. La compagnie se positionne comme l'une des meilleures signatures du marché français de l'assurance affichant notamment un ratio de solvabilité trois fois supérieur aux exigences réglementaires fixées par la Directive internationale Solvabilité II.

Groupe Chevrillon et l'IDI restent exposés au secteur de l'assurance aux côtés du management d'Albingia en continuant de soutenir la croissance de CFDP, seule compagnie de protection juridique indépendante acquise en 2016. Par son réseau d'intermédiaires, ses partenariats de longue date avec d'importants groupements ou fédérations et ses 40 sites dédiés à la haute proximité juridique, Cfdp Assurances facilite l'accès au droit et à la justice, en apportant conseils et expertise dans le règlement des litiges, et ce, depuis 70 ans.

Bruno Chamoin, Président d'Albingia de déclarer :

« Pendant cette décennie, soutenue par ses actionnaires, Albingia a mis toute son énergie et tous ses talents au service du courtage et des entreprises français. Elle est aujourd'hui un acteur incontournable de son marché, avec l'ambition d'aller toujours plus loin. »

Christian Langlois-Meurinne, Président d'Ancelle & Associeś , geŕ ant-commandité de l'IDI de déclarer:

« L'IDI vient de profiter d'un marché vendeur pour céder ces 12 derniers mois plusieurs longues et belles histoires de notre portefeuille Idinvest, Ambre Délice et aujourd'hui Albingia. Les équipes de l'IDI viennent également d'annoncer la réalisation de deux build-up très complémentaires pour Alkan (SECA) et Winncare (Mangar Health Care). L'étude de plusieurs projets d'investissement est avancée et leur réalisation pourrait intervenir au cours du 1er semestre 2019. »

Tatiana Nourissat, Secrétaire générale et Membre du Comité Exeć utif d'IDI de préciser :

« En 12 ans, IDI et Chevrillon ont su accompagner et soutenir le management dans le développement d'Albingia qui a accru ses primes de 50% sur la période et atteint un niveau de marge très au-dessus de la moyenne du secteur. Nous croyons énormément au futur de ce Groupe de par son positionnement etses équipes et sommes confiants quant aux fruits de l'association avec Eurazeo. Cette cession permet aux actionnaires de l'IDI de réaliser un excellent retour. Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre notre association avec les équipes de Cfdp Assurances. Cfdp Assurances offre une proposition de services à forte valeur ajoutée, unique sur son marché. »

Cyrille Chevrillon, Président du Groupe Chevrillon de rajouter :

« Avec l'IDI, nous avons connu une année 2018 active et remarquable puisque nous avons cédé Albingia avec un très fort retour sur investissement et investi dans Seca pour Alkan. Partageant la même philosophie d'investissement, nos deux maisons forment un duo gagnant gagnant qui nous permet d'accompagner des opérations de croissance ambitieuses réalisées par les sociétés de nos portefeuilles.»

Et François de Guitaut, Associé du Groupe Chevrillon de compléter :

« Au cours de ces dernières années, Albingia aura su prendre une place incontournable sur le marché de l'assurance en France avec un niveau d'exigence technique exceptionnel. Nous sommes très fiers d'avoir pu participer à cette remarquable aventure et sommes confiants que l'association de l'équipe de Bruno Chamoin avec Eurazeo sera un succès. »

A propos de l'IDI :

L'IDI, pionnier de l'investissement en France, est une societ́ é d'investissement coteé speć ialiseé depuis plus de 45 ans dans ́ l'accompagnement des petites et moyennes entreprises. La gestion performante de l'IDI est partagee avec toutes les parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu beń ef́ icier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualise,́ dividendes reí nvestis, de 16,59 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris

ISIN : FR000 0051393 - Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

A propos de Groupe Chevrillon :

Le Groupe Chevrillon est une société d'investissement qui investit depuis vingt-cinq ans dans de belles entreprises industrielles ou de services ; les actionnaires de Chevrillon & Associés sont deux familles, possédant une ancienne tradition industrielle dans la pharmacie pour l'une, et dans l'imprimerie et les médias pour l'autre, en France et à l'étranger. Avec environ 400 millions d'euros de fonds propres et pas de dette, le Groupe Chevrillon concentre ses investissements et ses efforts pour construire des ETI solides et pérennes. Le Groupe Chevrillon a toute souplesse, notamment sur ses horizons de sortie.

